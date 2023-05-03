В Новосибирске нашли альтернативу акции «Бессмертный полк» Министр из Новосибирской области Шибаева предложила провести акцию «Бессмертный автополк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акцию «Бессмертный полк», которая в этом году была отменена во всех городах России, можно заменить другим мероприятием, считает замминистра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. В ходе пресс-конференции ТАСС она предложила в качестве альтернативного варианта устроить акцию «Бессмертный автополк», сообщает «Сиб.фм».

Как уточняет издание, такой вариант не предполагает массового сбора людей. Для участия достаточно разместить портрет героя ВОВ на окне автомобиля. На сайте общественного движения «Бессмертный полк» размещены рекомендации по оформлению фотографий. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение. Замминистра также выступила за размещение портретов на предприятиях, в образовательных и культурных учреждениях.

В 2022 году фотографии героев и ветеранов войны, отправленные сотрудниками органов исполнительной власти, транслировались на экранах в здании правительства Новосибирской области и на областном портале. Предлагаем реализовать эту идею на предприятиях, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, — заявила Шибаева.

Ранее стало известно, что в России отменили акцию «Бессмертный полк», которую традиционно проводили в День Победы. Вместо шествия организаторы предлагают проводить памятные мероприятия в других форматах.