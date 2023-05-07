«Все для победы»: Герой России о поставке снарядов «Вагнеру» в Артемовске Генерал Липовой: после поставки ЧВК «Вагнер» снарядов Артемовское направление только усилится

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Проблему «снарядного голода» ЧВК «Вагнер» удалось решить после заявления предпринимателя Евгения Пригожина о планах вывода подразделений из Артемовска из-за отсутствия боеприпасов и последующего согласования вопроса с Минобороны РФ, сообщил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он убежден, что теперь Артемовское направление только усилится.

Судя по всему, предприняты все меры для обеспечения «Вагнера» всем необходимым для продолжения действий и в Артемовске, и на флангах. Это позитивный пример успешного решения вопросов выполнения боевых задач. Все идет на общий алтарь победы, — заявил Липовой.

Герой России подчеркнул, что самое главное сейчас — максимальная нейтрализация контрнаступления ВСУ.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Пригожина, сообщившего, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам необходимые боеприпасы и вооружение в том количестве, которое им потребуется. По словам Пригожина, координировать взаимодействие ЧВК «Вагнер» с военным ведомством будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

Кроме того, Пригожин сообщил, что никто из вагнеровцев пока не изъявил желания перейти в другие подразделения. Ранее с таким предложением к ним обратился глава Чечни Рамзан Кадыров.