Чавушоглу сообщил, что США предлагали Анкаре передать С-400 Киеву

Фото: Министерство обороны РФ

США предлагали Турции отправить ЗРС С-400 российского производства на Украину, однако Анкара ответила категорическим отказом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk. По его словам, Вашингтон не раз обращался с предложениями к Анкаре касательно С-400, однако этот вопрос затрагивает независимость страны.

По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость? Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали, что нельзя, — сказал министр.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму в $2,5 млрд с опционом на закупку еще одного полка в 2017 году. Поставки первого полка были выполнены летом-осенью 2019-го. В ноябре 2022 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские ЗРК готовы к использованию.

Ранее военные поставки России в Турцию вызвали кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал у союзника по НАТО отказаться от сделки и предлагал приобрести комплексы Patriot производства США.

Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что покупка ЗРС С-400 является внутренним делом страны.