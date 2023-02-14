«Нерешаемых задач не видим»: дипломат о поставке ЗРC С-400 в Турцию Дипломат Пилипсон: Россия не видит нерешаемых задач в поставках Турции новых С-400

Фото: Министерство обороны РФ

Россия не видит нерешаемых задач в поставках Турции второго полка зенитных ракетных комплексов C-400, заявил в беседе с РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. По его словам, при осуществлении поставок необходимо придерживаться «информационной гигиены» и не давать поводов для слухов. Он подчеркнул, что многие страны ввели «веер ограничительных мер» против РФ с целью устранить конкурента на рынке.

Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим. <...> Данный чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной «информационной гигиены» в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам — своим и заказчика, — сказал Пилипсон.

Также он заявил, что тема взаиморасчетов по поставкам ЗРC не будет освещаться в публичном пространстве.

Сейчас небо на Турцией охраняют российские ЗРС С-400, которые Москва передала Анкаре летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал у своего союзника по НАТО отказаться от сделки, предлагал приобрести комплексы Patriot производства США.

Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявлял, что покупка ЗРС С-400 является внутренним делом страны.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружение российской армии начали поступать новейшие ЗРС С-500 «Прометей». С-500 способен уничтожать как баллистические, так и аэродинамические цели, в том числе самолеты и вертолеты, а также крылатые ракеты. Радиус поражения составляет порядка 600 километров.