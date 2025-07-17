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17 июля 2025 в 14:55

США начали готовить список вооружений для передачи Украине

AP: США еще изучают список запрашиваемых Украиной вооружений

Фото: Airman 1st Class Amanda Jett/Global Look Press

Официальные лица в США еще изучают список вооружений, которые запрашивает Украина, сообщает Associated Press. Представители администрации президента Дональда Трампа анализируют запросы Киева, чтобы определить, что может быть заменено наиболее быстро после достижения соглашения об отправке боеприпасов из запасов Европы.

Источники AP утверждают, что запросы Украины «в целом остаются теми же». Среди запрашиваемых систем есть системы ПВО, в том числе ракеты для ЗРК Patriot и комплекты лазерного наведения APKWS, ПВО средней дальности NASAMS, дальнобойные ракеты ATACMS и артиллерия.

В рамках предварительного соглашения между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и американским лидером Дональдом Трампом члены НАТО «отправят оружие на миллиарды долларов», после чего «закупят для себя замену» у США, напомнили в издании. Для производства ракет Patriot может потребоваться до пяти лет, отметили в агентстве.

Ранее Трамп заявил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.

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