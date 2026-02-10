Короткая программа Гуменника: под какую музыку выступит, шансы на медали

Российский фигурист Петр Гуменник 10 февраля дебютирует на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Когда пройдет короткая программа, какие шансы на медаль, под какую музыку будет выступать спортсмен — в материале NEWS.ru.

Когда начнется короткая программа у мужчин на Олимпиаде-2026

10 февраля Гуменник представит короткую программу на Олимпиаде-2026. Начало соревнований в 20:30 мск. Гуменник выйдет на лед первым. В короткую программу фигуриста включены следующие прыжки: каскад — четверной флип, тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Как и все российские спортсмены, Гуменник выступит в нейтральном статусе.

Какой скандал произошел с фигуристом Гуменником

7 февраля Гуменнику запретили использовать композицию из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх. Команда спортсмена узнала об этом за несколько дней до вылета в Милан. Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Это саундтрек к российскому фильму «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

С «Парфюмером» Гуменник ранее без проблем выступал на международных стартах — в сентябре 2025 года на олимпийском квалификационном турнире в Китае. Кто именно из правообладателей и при каких обстоятельствах запретил использование музыки, официально не уточнялось. Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) в помощи россиянину отказали, заявив, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

«Очевидно, что проблема между ним и его национальной федерацией. В моем понимании фигурист ответственен за согласование музыки», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Мама спортсмена Елена уверена, что правообладатели отозвали разрешение на использование музыки в короткой программе конкретно для российского спортсмена. На представителей танцев на льду из США Кристину Каррейру и Энтони Пономаренко, которые также катаются под «Парфюмера», запрет не распространяется. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что это произошло не случайно.

Петр Гуменник во время проката короткой программы у мужчин на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге

«Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Как могло такое быть, что им после соревнований или во время соревнований не сказали, что это запрещенная музыка. А теперь за три дня до выступления на Олимпийских играх вот такое. <…> Я вообще в шоке, я не понимаю. Они что, нарочно это сделали? Я прожила большую жизнь в спорте, 60 лет тренерской работы. Никогда не встречалась с таким безобразием, с таким умопомрачительным хулиганством, с такими издевательствами над спортсменом. Я буду за него молиться!» — сказала она ТАСС.

Проблема Гуменника с авторскими правами на музыку к короткой программе для Олимпиады выглядит очень странной, заявил хореограф Илья Авербух.

«В том, что музыку от программы „Парфюмер“ Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно, я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить. Очень странно», — подчеркнул Авербух.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал ситуацию с авторскими правами «раздолбайством», предположив, что команда фигуриста не озаботилась этим вопросом.

«Никогда такого не было — и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru предположил, что если бы проблема с авторскими правами возникла у иностранного спортсмена, то ему бы разрешили выступать с этой музыкой.

«Если бы это был не россиянин [Петр Гуменник], а представитель любой другой страны, то ему на 90–100% разрешили бы использовать эту музыку. Этот вопрос бы решили. Но в ситуации, когда можно попить кровушки российскому спортсмену, конечно, они с большим удовольствием это и сделали», — заявил Свищев.

Однако депутат, как и Губерниев, считает, что претензии также можно предъявить фигуристу и его команде. Он заявил, что подобные мелкие нюансы зачастую решают судьбы спортсменов.

Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вы не понимали, куда вы едете, не понимали, что везде требуется использовать музыку, решив вопрос с авторскими правами? Что за разгильдяйство! К сожалению, эти нюансы зачастую решают результаты, судьбу спортсменов и медалей, особенно в ситуации, когда очень сложно Олимпийскому комитету России получить возможность и право участия на Олимпийских играх. Спотыкаемся на таких пустяках, поэтому надо быть очень внимательными. Очень надеюсь, что замена музыки не повлияет на Петра, а, возможно, даже замотивирует выступить еще лучше и сильнее», — добавил депутат.

С какими трудностями столкнулся Гуменник перед короткой программой

В 07:00 по местному времени 8 февраля Гуменника вызвали на допинг-контроль в Олимпийской деревне. Спортсмен успешно прошел тестирование. Утром 9 февраля допинг-офицеры не проводили проверку российского спортсмена.

Вечером 8 февраля Гуменник прибыл в Олимпийскую деревню с задержкой после тренировки перед короткой программой. Фигурист уточнил, что график сбился из-за поломки автобуса.

«Автобус застрял. До отеля не доехали», — написал Гуменник в своем Telegram-канале.

Через несколько минут фигурист опубликовал новое видеообращение — на этот раз автобус «решил поехать по встречке» и также встал. Позднее спортсмен рассказал, что успешно добрался до Олимпийской деревни.

Какие шансы у Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026

Гуменник имеет хорошие шансы на высокий результат в короткой программе на Олимпиаде-2026, несмотря на замену музыки, заявила NEWS.ru чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова. Она считает, что этот фактор не отразится на выступлении спортсмена.

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий в нейтральном статусе, и его тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026 г.

«Я не думаю, что это сильно отразится на его выступлении. Судя по тренировкам, Петя в отличной форме, и, мне кажется, возможно, это даже сыграет в плюс, потому что вместо предсоревновательного мандража у него есть возможность переключиться на такой форс-мажор, на то, что от него не зависит совершенно и немножко снимает с него ответственность. Мне кажется, это, наоборот, дает ему возможность спокойнее подойти к турниру», — заявила Попова.

По мнению экс-фигуристки, Гуменник знает, как выступать первым на соревнованиях.

«Я думаю, что Петя уже тренировался выходить первым на лед на тренировках. Скорее всего, они уже это репетировали на Олимпиаде. Это волнительно, как бы то ни было, тем более для спортсменов, которые так долго находились в отстранении и не выступали на международной арене. Никто даже не может предположить, каким будет судейство, оценки, поэтому, мне кажется, сильного волнения у Пети не будет. Он уверен в том, что делает, и у него хороший контент, он конкурентоспособен и должен после короткой программы попадать в последнюю разминку сильнейших в произвольной», — добавила Попова.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт в интервью NEWS.ru напомнил, что судьи высоко оценили прокат Гуменника во время отбора на Игры.

«Со своими элементами он может претендовать на олимпийские медали. У Петра топовый набор четверных. Все будет зависеть от прокатов других спортсменов. Компоненты, как и у Аделии Петросян, скорее всего, вряд ли будут запредельные», — считает Энберт.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что видела прокат Гуменника под новую музыку.

«Никто ничего не переделывал. Программа гениально легла. У меня оттуда есть видео, потрясающе катается, вчера прокат был. Музыка мне нравится даже больше, чем была, и он в нее вписался как в родную. Петр человек способный, и потом, не надо ничего менять, так все правильно сделали, что все у нас получилось», — заявила Чайковская «КП Спорт».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина связала успех Гуменника на Олимпиаде после смены музыки в короткой программе с его психологическим состоянием.

«У каждого разная нервная система. Знаю, что подобная ситуация кого-то собирает, а кого-то разбивает. Те, кто любит бороться, наоборот, от такой ситуации соберут всю волю и желание в кулак. А для кого-то появляется оправдание, почему у него что-то не получилось», — сказала Роднина РИА Новости.

