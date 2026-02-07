Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:43

«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку

Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Проблема российского фигуриста Петра Гуменника с авторскими правами на музыку к короткой программе для Олимпиады выглядит очень странной, заявил в беседе с «РБК Спорт» хореограф Илья Авербух. Он выразил уверенность в том, что Федерация фигурного катания РФ заранее отправила композицию Международному союзу конькобежцев (ISU).

В том, что музыку от программы «Парфюмер» Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно, я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить. Очень странно, — подчеркнул Авербух.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что команда Гуменника проявила «раздолбайство», не озаботившись вопросом авторских прав. По его словам, можно было заранее обдумать эту ситуацию, как-то договориться или заранее поменять музыку.

До этого стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. Команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан. Россиянину, возможно, придется изменить программу. Предположительно, он может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».

