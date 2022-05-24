Казнить можно помиловать: всё о смертной казни в России Рассказываем о практике применения смертной казни в России: существует ли она сегодня, каковы условия применения, может ли быть снят мораторий

смертная казнь в России / Фото pixabay

В последние месяцы в российском обществе всё чаще обсуждается вопрос о возвращении смертной казни в стране. Побудителем дискуссии стал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев — он заявил, что после выхода из Совета Европы все ограничения на исполнение высшей меры наказания могут быть сняты. Согласно опросу, который провёл портал Superjob, 43% россиян одобряют возврат смертной казни. Возможно ли это в нынешних условиях и насколько это будет законным? Редакция NEWS.ru отвечает на данный вопрос.

Есть ли в России смертная казнь

Вопреки распространённому заблуждению, в России смертная казнь существует. Она является исключительной мерой наказания, а порядок применения казни прописан в статье 59 Уголовного Кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день казнь в стране не осуществляется в связи с тем, что в 1999 году Конституционный суд РФ наложил мораторий на её применение.

Почему был наложен мораторий на смертную казнь

В 1996 году Россия стала членом Совета Европы. В связи с этим она должна была принять Европейскую конвенцию о защите прав человека и, в частности, подписать и ратифицировать протокол № 6, запрещающий смертную казнь. Тогда же президент России Борис Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни».

Протокол Европейской конвенции не ратифицирован до сих пор, но де-факто смертная казнь как высшая степень наказания была отменена в 1996 году — Ельцин перестал рассматривать подобные уголовные дела. В 1999 году Конституционный суд РФ ввёл мораторий на неё, причина — отсутствие судов присяжных во всех регионах страны, которые могли бы решить судьбу осужденного. Начиная с 2010 года суды присяжных появились во всех субъектах России, но запрет снят не был, поскольку возврат смертной казни привёл бы к исключению государства из Совета Европы.

смертная казнь Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда в России применялась смертная казнь

Всего за время существования независимой России к смертной казни было приговорено около тысячи человек. Все они были осуждены в период с 1992 по 1999 год. Из них казнено было лишь 79 человек, остальные в большинстве своём были помилованы. Последний раз приговор был приведён в исполнение в 1996 году. Тогда был казнён маньяк Сергей Головкин, убивший как минимум 11 несовершеннолетних.

За какие преступления в России могут казнить

Смертная казнь как высшая мера наказания прописана сразу в пяти статьях Уголовного кодекса РФ:

Статья 105.2. Умышленное причинение смерти при отягчающих обстоятельствах.

Статья 277. Убийство или покушение на государственного или общественного деятеля.

Статья 295. Убийство или покушение на судью или следователя.

Статья 317. Умышленное причинение вреда по отношению к сотруднику правоохранительного органа.

Статья 357. Действия, направленные на уничтожение группы людей по национальному, этническому или расовому признаку (геноцид).

Применение смертной казни в отношении осужденных по этим статьям является исключительным, но не единственным видом наказания. В современной России она формально заменена на пожизненное лишение свободы.

мораторий на смертную казнь pixabay

Кто способен избежать смертной казни

Вне зависимости от вида и состава преступления, к смертной казни не могут быть приговорены следующие группы лиц:

женщины всех возрастов;

граждане, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте (до восемнадцати лет);

граждане, которые на момент вынесения приговора достигли 65-летия.

Кроме этого, смертная казнь не грозит гражданам РФ, которые были вывезены с территории другого государства в связи с совершённым уголовным преступлением на основании официальных договорённостей

Также смертная казнь может быть заменена на другой вид уголовного наказания, если суд присяжных вынесет вердикт о снисхождении. Такая же возможность есть и у действующего президента — согласно статье 85.1 УК РФ, глава государства может осуществить помилование в отношение осужденного в индивидуальном порядке.

Каким образом исполняется смертный приговор

В России смертная казнь осуществляется путём расстрела. Сам процесс носит непубличный характер, но при осуществлении наказания должны присутствовать исполнитель, прокурор, доктор и доверенное лицо руководителя учреждения, в котором осуществляется смертная казнь. Именно доктор фиксирует выполнение приговора и констатирует смерть.

когда в России отменили смертную казнь pixabay

Могут ли снять мораторий на казнь в 2022 году

Несмотря на то, что Россия была исключена из Совета Европы, юридических возможностей вернуть смертную казнь нет. Об этом 25 марта заявил представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас. По его словам, для возвращения высшей меры наказания нужно сменить Конституцию страны, поскольку настоящим законом смертная казнь запрещена. Но ради смертной казни никто будет этим заниматься.

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