Час Земли — главный экофлешмоб планеты. Когда он проводится и зачем нужен?

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Час Земли в Москве

23 марта 2024 года жители разных уголков света объединятся для проведения масштабной экологической акции. Электроприборы будут выключены, лампочки потухнут, в крупных городах погаснет иллюминация. Этот флешмоб известен как Час Земли. Выясняем, в чем его суть, пройдет ли он в России и при чем тут акция «Помочь планете».

Когда проведут Час Земли в 2024 году

Экологическая акция не имеет закрепленной даты. Из года в год она проводится в предпоследнюю мартовскую субботу. В 2024 году флешмоб выпадает на 23 марта. Он начнется в 20:30 (по локальному времени) и продлится минимум час.

Суть Часа Земли

Экофлешмоб учрежден по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его назначение — направить общественное внимание на природные проблемы, главная из которых — климатический кризис и его необратимые последствия. Впервые акция была проведена в 2007 году в Австралии. На сегодняшний день в ней участвуют более 190 стран.

Фото: Hu Jingchen/XinHua/Global Look Press Сиднейский оперный театр отключается во время акции «Час Земли» в Сиднее

В рамках флешмоба жители самых разных стран — от правящих верхушек до рядовых граждан — отказываются от использования электричества. Они гасят свет и отключают электроприборы. Во тьму погружаются не только жилища, но и мировые достопримечательности: Колизей, Эйфелева башня, Оперный театр.

Суть Часа Земли — в создании чувства общности, единения между людьми. Идея флешмоба состоит в том, что побороть глобальные проблемы можно только всеобщими — даже незначительными — усилиями. Сама по себе акция не является способом помочь планете. Непродолжительное отключение электричества не может предотвратить климатические изменения. Но она доказывает, что в мире существуют тысячи неравнодушных к благополучию Земли людей.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Германия, Берлин. Свет у Бранденбургских ворот выключается в связи с кампанией «Час Земли»

Час Земли в России

Россия участвовала в экоакции с 2009 года. Из года в год в конце марта гасла иллюминация на сталинской высотке МГУ, здании мэрии, Зимнем дворце, а еще на десятках мостов и спортивных комплексов. Крупные компании временно отключали светящиеся вывески. В музыкальных клубах организовывались акустические концерты, в библиотеках — лекции и чаепития при свечах.

Однако Час Земли — 2024 в России не состоится. Все потому, что весной 2023 года WWF попал в реестр иноагентов. Кремль принял решение не проводить экологические мероприятия. При этом желающие гражданские все так же могли отказаться от электричества и принять участие в благотворительных акциях на сайте Всемирного фонда.

Впрочем, место Часа Земли пустовало недолго. Российские экологи предложили провести аналогичный флешмоб, получивший название «Помочь планете». Он идентичен Часу Земли и даже проводится в то же время. Депутаты Госдумы поддержали инициативу. Так что 25 марта 2023 года в 20:30 мск Дом правительства РФ все же погрузился во тьму.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Дом правительства после отключения подсветки в рамках экологической акции «Час Земли» в Москве

Повторится ли всероссийская акция 23 марта 2024 года, пока не уточняется. Если ничего не изменится, то и в этом году стоит ждать часовой экологический флешмоб государственного масштаба.

Экологические праздники и мероприятия в России

Напоследок скажем пару слов о других праздниках 23 марта. Дело в том, что в России на эту дату приходится еще один «природный» ивент. А именно — профессиональный праздник работников службы гидрометеорологии. К слову, в этом году Гидромет отмечает 190-й день рождения.

Наконец, где Час Земли, там и Год Земли. В течение 2024 года в РФ пройдет масса мероприятий, цель которых — повышение общественной осознанности в вопросах экологии. В их числе:

15 апреля — день экологических знаний;

22 апреля — международный день Матери-Земли;

14 июля — день действий против рыбной ловли в России;

17 августа — всемирный день бездомных животных;

15 сентября — российский день леса и многие другие.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Работа метеостанции

Накануне Часа Земли хочется напомнить, что помощь экологии не требует непомерных усилий. Сортировка и переработка мусора, пожертвования фондам помощи животным, использование энергосберегающих приборов — только некоторые способы помочь природе. А если и это кажется чрезмерным, то достаточно соблюдать чистоту, выбираясь в лес или на пляж, не оставлять после себя горящие костры и не вредить растениям.

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