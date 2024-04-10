У «Крокуса» исчез мемориал в память о жертвах теракта У «Крокуса» убрали мемориал в память о жертвах теракта

Мемориал возле подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт, убрали, пишет РИА Новости. Там собрали мягкие игрушки, цветы и свечи, которые люди несли в память о погибших.

Кроме того, рабочие разобрали металлические конструкции. Стихийный мемориал в память о жертвах теракта появился у «Крокус Сити Холла» 23 марта. Там же 30 марта, спустя девять дней после трагедии, зажгли выложенные из свечей фигуры улетающих в небо журавлей. Тогда люди продолжали нести к мемориалу цветы и игрушки.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» девять детей из шести семей остались сиротами. Опекунство над ними оформили их родственники. Среди них оказались бабушки и старшие сестры, достигшие совершеннолетия, уточнила омбудсмен.

В подмосковный концертный зал вечером 22 марта ворвались люди в камуфляже. Они открыли огонь по посетителям, после чего в здании прогремели взрывы, начался пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали на следующий день, их отправили в СИЗО. Помимо них, под стражу заключили предполагаемых пособников, некоторые из которых обжаловали арест.