Названо число детей, ставших сиротами после теракта в «Крокусе» Львова-Белова: девять детей остались сиротами после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять детей из шести семей остались сиротами в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Опекунство над ними оформили их родственники, уточнила она.

Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка, — написала детский омбудсмен.

Террористы напали на концертный зал 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, после чего устроили пожар. Четверо исполнителей теракта были задержаны на следующий день, а позже были установлены и арестованы их подельники.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия должна установить всех виновных в теракте в подмосковном концертном зале и объявить их в международный розыск. При этом сенатор подчеркнул, что Москву не должно волновать, признают ли на Западе вину за атаку. По его словам, главное — довести дело до конца, «разматывая цепочку».

Ранее в ФСБ сообщили, что ВСУ разминировали границу для совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» боевиков. Спецслужбы установили, что была создана брешь в минном поле: путь их отхода задал куратор по имени Сайфулло. На допросе обвиняемые в теракте рассказали, что куратор пообещал им «миллионы рублей» после того, как они окажутся на Украине.