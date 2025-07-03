Скончался радиоведущий, который в эфире объявил о начале СВО в 2022 году

Скончался радиоведущий, который в эфире объявил о начале СВО в 2022 году Скончался радиоведущий «Комсомольской правды» Михаил Антонов

Скончался радиоведущий «Комсомольской правды» Михаил Антонов, передает KP.RU. По данным издания, именно он в 5 часов утра вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине. По словам коллег, Антонов был и навсегда останется душой радиостанции.

Каждый день его голос звучал в домах по всей России. И своими программами Миша помогал тысячам человек. Его дружеская манера общения всегда моментально располагала любого слушателя к себе. Он мог поддержать и поднять настроение каждому. Сегодня Миши не стало. Но его голос навсегда останется в эфире радио «Комсомольская правда», — сказано в материале.

До этого на 76-м году жизни скончался советский и российский актер Алексей Новицкий, который известен по роли в сериале «Каменская». Пресс-служба театра «Сфера» не стала раскрывать причины смерти артиста.

Ранее сообщалось, что на 57-м году жизни умер актер театра и кино Сергей Букреев, известный в том числе по ролям в сериалах «След», «Пятницкий», «Слепая» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Во время выступления в «Палачах» по Мартину Макдонаху у него случился сердечный приступ.