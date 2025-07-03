Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:36

Раскрыты дата и место прощания с ведущим радио «Комсомольская правда»

Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» Антоновым состоится 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым пройдет 5 июля в 11:30 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора радио Андрея Горбунова. По его словам, прощальная церемония состоится в Центральной клинической больнице гражданской авиации, расположенной на Иваньковском шоссе в Москве.

Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу, 5 июля, по адресу Иваньковское шоссе, д. 7, ЦКБ гражданской авиации, — отметил Горбунов.

О смерти радиоведущего стало известно сегодня утром. По словам коллег, именно он в 5 часов утра вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине. Они уточнили, что Антонов был и навсегда останется душой радиостанции.

Ранее скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига. Артистка была известна зрителям по комедийному сериалу «Коли ми вдома» («Когда мы дома»). Ее дочь Анастасия не уточнила, отчего умерла ее знаменитая мать. По словам девушки, позже она сообщит о дате и месте прощания с актрисой.

радио
прощание
Москва
комсомольская правда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.