Раскрыты дата и место прощания с ведущим радио «Комсомольская правда»

Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым пройдет 5 июля в 11:30 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора радио Андрея Горбунова. По его словам, прощальная церемония состоится в Центральной клинической больнице гражданской авиации, расположенной на Иваньковском шоссе в Москве.

Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу, 5 июля, по адресу Иваньковское шоссе, д. 7, ЦКБ гражданской авиации, — отметил Горбунов.

О смерти радиоведущего стало известно сегодня утром. По словам коллег, именно он в 5 часов утра вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине. Они уточнили, что Антонов был и навсегда останется душой радиостанции.

Ранее скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига. Артистка была известна зрителям по комедийному сериалу «Коли ми вдома» («Когда мы дома»). Ее дочь Анастасия не уточнила, отчего умерла ее знаменитая мать. По словам девушки, позже она сообщит о дате и месте прощания с актрисой.