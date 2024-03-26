Лидер СПЗР предложил сделать референдум об отмене запрета на смертную казнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, большая часть населения поддерживает решение о снятии моратория, однако у запрета есть «влиятельные сторонники».

Эту точку зрения поддерживает большинство населения, что подтверждено многочисленными опросами. В то же время у моратория на смертную казнь есть влиятельные сторонники, которые, пользуясь своим статусом и авторитетом, выдают свою личную позицию чуть ли не за правовую норму. Полагаю, что выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум, — заявил Миронов.

Проведение референдума он предложил назначить на Единый день голосования 8 сентября. Для этого необходима консолидированная позиция депутатского корпуса и ветвей власти, добавил он.

Решения, принятые в другие времена в других обстоятельствах, не должны мешать нам сегодня отвечать на жесткие вызовы современности, надежно защищать российскую государственность и наших соотечественников, — констатировал Миронов.

Лидер партии добавил, что необходимо прекратить допуск мигрантов на территорию РФ. Миронов также выразил слова соболезнования, отметив, что не сомневается в грядущем отомщении. Комментируя информацию о пострадавших в «Крокус Сити Холле», он добавил, что члены СРЗП перечислят свои зарплаты в фонды помощи.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 361 человека. По его информации, это связано с тем, что люди начали массово обращаться за психологической помощью.