Обломки БПЛА продолжают находить в регионе, где от атаки погибла женщина

Обломки БПЛА продолжают находить в регионе, где от атаки погибла женщина Губернатор Артамонов: в Липецке и Ельце продолжают находить обломки БПЛА

Власти Липецкой области получают сообщения об обнаружении обломков БПЛА в Липецке, Ельце и Липецком округе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Здесь в результате атаки погибла женщина. Он отметил, что специалисты оперативно реагируют на все поступающие сигналы.

Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются, — уточнил губернатор.

Артамонов призвал жителей не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, а немедленно сообщать о находках в экстренные службы по номеру 112. Особое внимание он уделил безопасности детей, попросив родителей объяснить, что такие объекты могут представлять угрозу.

Губернатор подчеркнул, что все обращения граждан получают приоритетное внимание. По его словам, специалисты незамедлительно выезжают на места для обезвреживания и анализа обнаруженных объектов.

Ранее стало известно, что женщина стала жертвой атаки БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. Губернатор Артамонов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.