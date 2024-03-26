«Это сделать невозможно»: будут ли менять Конституцию ради расстрелов?

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле», который унес жизни 139 человек, в России вновь стали обсуждать снятие моратория на смертную казнь. Будут ли менять Конституцию ради возвращения расстрелов, почему недостаточно референдума?

Что известно о смертной казни в России

Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года. Речь идет о серийном маньяке Сергее Головкине, известном также как Фишер или Удав.

В 1997 году Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время). Несмотря на то, что 6-й протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в РФ запрещено применять согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до его ратификации.

В 1999 году Конституционный суд РФ вынес постановление № 3-П, в котором признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Тем не менее, согласно ч. 1 ст. 59 УК РФ, смертная казнь как исключительная мера наказания может быть назначена за убийство с отягчающими обстоятельствами, геноцид, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, и сотрудника правоохранительного органа. Единственным видом смертной казни в России является расстрел.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в Госдуме предложили снять мораторий на казнь

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. Он выступил с инициативой провести плебисцит в единый день голосования 8 сентября.

«Террористы используют экстремистов всех мастей, стремясь отвлечь от себя подозрения, и находят поддержку на Западе. Мы должны оказать сопротивление этим злодеяниям и выступить против терроризма во всех его проявлениях», — подчеркнул Миронов.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что можно обойтись и без референдума. По словам парламентария, для снятия моратория «достаточно решения Конституционного суда».

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда. <...> Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — объяснил спикер Госдумы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Конституционный суд сказал о снятии моратория

В связи с рассуждениями об отмене запрета на смертную казнь председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал вспомнить выступление главы Конституционного суда по этому вопросу.

Председатель КС РФ Валерий Зорькин в контексте обсуждения снятия моратория отмечал, что «было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики». По его словам, «очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России».

«Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — приводит слова Зорькина сенатор Андрей Клишас.

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