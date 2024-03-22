Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 апреля 2024 года

Какие изменения с 1 апреля 2024 года произойдут в законодательстве РФ

С 1 апреля 2024 года на территории РФ начнут действовать ряд новых правовых актов, а также вступят в силу изменения в уже действующие законы. Узнаем, как изменится пенсия с 1 апреля 2024 года и какие перемены ждут бизнесменов, водителей и туристов.

Что изменится с 1 апреля для пенсионеров

Пенсионеров с начала второго месяца весны ожидает индексация социальных пенсий на 7,5%. Такой перерасчет пособий производится раз в год, чтобы компенсировать инфляцию. Следующее повышение этой категории пособий будет произведено уже в 2025 году.

Одновременно с этим появится новая строка в платежках за жилищно-коммунальные услуги, которые оплачивают все россияне. Дополнительная графа будет называться «Перерасчет потребления за прошлый период», и начисляться суммы здесь будут для владельцев жилой площади, где стоят счетчики на воду, электроэнергию или тепло. Впрочем, если перерасчет был произведен в 2023 году, еще раз его начислять не будут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что изменится с 1 апреля для пенсионеров

Какие изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года коснутся бизнеса

С 1 апреля ужесточится государственный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции. Так, будет установлена административная ответственность за несоблюдение законодательства при производстве или обороте табачной продукции. Кроме этого, начнет действовать проверка никотинсодержащей продукции, облагаемой акцизами и поступающей в розничную продажу.

Вступят в силу изменения в Жилищный кодекс и «Закон о государственной регистрации недвижимости». Также будут уточнены понятия и порядок проведения перепланировки помещений. Все это, по замыслу авторов законопроекта, позволит сделать процесс перевода жилого помещения в нежилое проще и быстрее.

Расширится перечень непродовольственных товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Согласно документу, на такие товары, как предметы одежды, включая верхнюю, постельное и столовое белье, спортивные костюмы, а также ряд аксессуаров, предпринимателям необходимо будет получить коды маркировки в срок до 30 сентября 2024 года и до 1 ноября 2024 года ввести их в оборот. Напомним, обязательная маркировка товаров, по мнению авторов нововведения, позволит покупателям проверять подлинность продукции.

Также с 1 апреля для всех участников рынка в обязательном порядке станет необходимой регистрация в системе маркировки икры осетровых и лососевых.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что изменится с 1 апреля 2024 года

Коснутся изменения и мелких предпринимателей: со следующего месяца лимит покупок зарубежных товаров, которые не облагаются пошлиной, снизится в 5 раз и составит €200.

Еще одна категория предпринимателей может потерять «доходные» места: с 1 апреля региональные власти получат право запрещать работу магазинов по продаже разливных слабоалкогольных напитков, особенно если те размещаются на первых этажах жилых домов.

Какие правовые нововведения ожидают автомобилистов

Узнаем, что изменится с 1 апреля 2024 года для автовладельцев и водителей. Со второго месяца весны поменяются правила экзаменации при сдаче на водительские права в ГИБДД. Так, пересдать практический экзамен в случае «провала» можно будет только через полгода. Зато до семи увеличено число возможных штрафных баллов во время экзамена. Кроме того, сотрудники ГИБДД ужесточат контроль за материально-техническим обеспечением автошкол — получить лицензию теперь им будет сложнее.

При этом те водители, срок действия удостоверений которых истекает в этом или следующем году, получат трехлетнюю отсрочку для замены — их права будут действительны до 2027 или 2028 года соответственно.

Кроме этого, с 1 апреля станет более «справедливым» начисление утильсбора при ввозе транспортных средств из ЕАЭС. Так, если в странах, откуда ввозится автомобиль, его стоимость была сознательно уменьшена, в России придется заплатить за него увеличенный утилизационный сбор, куда войдут все недоплаченные суммы. По мнению авторов закона, это позволит уравнять в правах тех, кто растаможивает машины в ЕАЭС и на территории РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что изменится для россиян с 1 апреля

Что изменится с 1 апреля для туристов

Во многих регионах страны скоро начнется туристический сезон. Кроме того, на майские праздники традиционно большое количество жителей России отправятся на отдых в другие страны. Что изменится для россиян с 1 апреля в туристической сфере?

С этого дня все жители России смогут получить шенгенскую визу через посольство Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Ожидается, что сроки оказания услуги будут такими же, как в других странах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменения с 1 апреля 2024 года

А Санкт-Петербург введет для тех, кто приезжает в город с целью посещения достопримечательностей, курортный сбор. Он составит 100 руб. в сутки для совершеннолетнего, если тот будет находиться на территории Северной столицы более суток. От уплаты сбора освобождается 21 льготная категория граждан, взимать сбор будут гостиницы и другие организации, оказывающие услуги по размещению гостей, включенные в реестр операторов курортного сбора.

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