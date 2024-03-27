Захарова призвала отложить дискуссии об отмене моратория на смертную казнь Захарова: дискуссии о моратории на смертную казнь должны вести профессионалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Дискуссию об отмене моратория на смертную казнь внутри страны должны вести профессионалы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопросы NEWS.ru. Она попросила отложить все подобные разговоры.

Эти дискуссии должны вести профессионалы. Люди, которые не являются представителями сугубо из этой области, прошу проявить уважение к людям, чьи родственники погибли в ходе теракта в «Крокусе». Эта дискуссия слишком болезненна для тех, кого затронула эта трагедия. Нужно пощадить их чувства, — заявила Захарова.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал отменить в России мораторий на смертную казнь в отношении террористов, так как для них не может быть «иной меры наказания». Также он предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму и заменить штрафы на тюремное заключение. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум.

Против этой идеи выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она объяснила, что принцип «око за око» опасен для общества, а суд допускает ошибки. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме возвращения смертной казни в России.