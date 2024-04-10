Крупнейшая партия Швейцарии захотела вывести страну из Совета Европы Партия UDC потребовала вывести Швейцарию из СЕ после решения ЕСПЧ по климату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — «Демократический союз центра» (UDC) — требует выхода страны из Совета Европы после осуждения за нарушение своих экологических обязательств со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в пресс-релизе UDC. Там заявили, что это скандал, поскольку решение является политическим актом.

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — это скандал. Идеология и отрицание реальности явно преобладают в европейских судах. Задача судов — устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2, — подчеркнули представители партии.

Так они отреагировали на тот факт, что ранее Европейский суд по правам человека впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. Суд постановил, что «Швейцарская Конфедерация не выполнила свои обязательства, согласно Конвенции об изменениях климата» в плане внедрения соответствующих законодательных практик.

Ранее солнечная энергетика, которая считается одной из наиболее экологически безопасных, обернулась серьезным вызовом для Австралии, где этот вид генерации электричества пользуется особой популярностью. Проблема отходов солнечных панелей на континенте достигнет своего пика в ближайшие два или три года, а не к 2030 году, как прогнозировалось ранее. Лишь один австралийский штат запретил утилизацию солнечных панелей на свалках, тогда как переработка этих отходов стоит слишком дорого — в итоге в стране намечается серьезный дефицит серебра.

До этого также стало известно, что с 2019 года на планете произошло не менее 1000 крупных выбросов метана со свалок бытовых отходов по всему миру. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании.