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03 июля 2025 в 11:15

Как выбрать резинку для подтягивания: полный гид для новичков и профи

Как выбрать резинку для подтягивания Как выбрать резинку для подтягивания Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Резинки для подтягивания — незаменимый помощник для тех, кто хочет освоить турник с нуля или улучшить свою технику. Но как выбрать подходящую? В этой статье разберем ключевые критерии, чтобы ваши тренировки стали комфортными и эффективными.

Зачем нужны резинки для подтягиваний?

Эластичные ленты снижают нагрузку, помогая:

  • новичкам: освоить правильную технику без риска травм;

  • опытным спортсменам: увеличить количество повторений;

  • реабилитирующимся: безопасно вернуться к тренировкам.

Как выбрать резинку для подтягивания: 5 главных критериев

1. Уровень нагрузки

Резинки маркируются цветом, который указывает на жесткость:

  • желтые: самые мягкие (до 15 кг помощи);

  • зеленые: легкие (15–25 кг);

  • красные: средние (25–35 кг);

  • черные: жесткие (35–45 кг);

  • фиолетовые: максимальные (45 кг и более).

Выбирайте по своему весу и уровню подготовки.

2. Материал

Качественные ленты изготавливаются из натурального латекса. Он:

  • долговечен;

  • не теряет эластичности;

  • выдерживает высокие нагрузки.

Дешевые аналоги из синтетики могут рваться и быстро изнашиваться.

3. Длина и ширина

Чем шире резинка, тем больше помощи она дает. Оптимальная длина — 120–150 см, чтобы закрепить ее на турнике и ноге.

4. Безопасность

Проверьте резинку перед покупкой:

  • нет ли трещин или потертостей;

  • надежно ли крепятся петли;

  • соответствует ли заявленной нагрузке.

Как использовать резинку для подтягиваний

  1. Закрепите резинку на перекладине, продев ее через петлю.

  2. Вставьте ногу или колено в нижнюю часть ленты.

  3. Начинайте подтягиваться, используя помощь резинки.

Совет: по мере роста силы переходите на более жесткие модели или уменьшайте поддержку.

Где купить и сколько стоит

Резинки продаются в спортивных магазинах и онлайн (от 500 до 3000 рублей). Лучше взять набор из нескольких уровней жесткости для прогресса.

Заключение

Теперь вы знаете, как выбрать резинку для подтягивания. Главное, учитывайте уровень нагрузки, материал и безопасность. С правильной лентой вы быстро достигнете новых высот в тренировках!

Какую резинку выбрали вы? Делитесь в комментариях!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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