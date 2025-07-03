МИД России призвал международные организации оценить ситуацию с главой УПЦ

Международным организациям необходимо дать оценку лишению гражданства Украины митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия (Орест Березовский), заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, мировое сообщество должно смотреть на происходящее «через призму права человека на вероисповедание».

То, что произошло с митрополитом Онуфрием, это нужно оценивать уже международным организациям, которые должны смотреть на это все через призму права человека на вероисповедание, на следование своей религии, – сказал Мирошник.

Ранее СБУ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Онуфрия гражданства. В службе заявили, что митрополит с 2022 года стал гражданином России, а также поддерживал связь с Русской православной церковью и «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства рассматривается как жесткий политический шаг, направленный на оказание давления на всю паству Украинской православной церкви. По его словам, это решение имеет серьезные последствия для верующих и может повлиять на их духовную жизнь.