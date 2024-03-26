«Никто смертную казнь не отменял»: правда ли, что в России вернут расстрелы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, жертвами которого стали 139 человек. После этого в России начали обсуждать вопрос снятия моратория на смертную казнь. Что говорят власти, правда ли такой приговор могут вынести террористам?

Что известно о смертной казни в России

В СССР смертная казнь на протяжении долгого времени считалась «высшей мерой социальной защиты» и лишь позднее была зафиксирована в документах как «высшая мера наказания». В соответствии с УК РСФСР преступников приговаривали к расстрелу за 13 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе теракт, повлекший смерть людей. Особый порядок действовал в военное время. Смертную казнь в СССР официально было запрещено применять к лицам, не достигшим возраста 18 лет, за исключением некоторых периодов.

Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года. Речь идет о серийном маньяке Сергее Головкине, известном также как Фишер или Удав.

В 1997 году перечень преступлений, за которые людей приговаривали к смертной казни, был сокращен. Кроме того, такой вид наказания не мог быть назначен женщине. В 1999 году указом президента были помилованы все 703 человека, осужденные к смертной казни.

В 1997 году Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время). Несмотря на то что 6-й протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в РФ запрещено применять согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до его ратификации.

В 1999 году Конституционный суд РФ вынес Постановление № 3-П, в котором признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Тем не менее, согласно ч. 1 ст. 59 УК РФ, смертная казнь как исключительная мера наказания может быть назначена за убийство с отягчающими обстоятельствами, геноцид, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, и сотрудника правоохранительного органа. Единственным видом смертной казни в России является расстрел.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снимет ли Госдума мораторий на смертную казнь

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. Он предложил провести плебисцит в Единый день голосования 8 сентября.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что во фракции уже создана рабочая группа, которая подготовит соответствующие предложения.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос журналистов о дискуссии вокруг смертной казни после теракта в «Крокусе», заявил, что в законодательстве необходимо закрепить «исключительную меру» для «такого рода событий».

«Слишком много злоупотреблений [есть в этом вопросе], в том числе и со стороны правоохранительной системы. Должна быть абсолютно исключительная мера, связанная даже с такого рода событиями», — приводит слова Зюганова RTVI.

Политик напомнил, что предлагал вернуть смертную казнь еще в 2019 году. Тогда Зюганов счел такую меру справедливой «для убийц детей и женщин» после убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что можно обойтись и без референдума. По его словам, для снятия моратория «достаточно решения Конституционного суда».

Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда. <...> Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — объяснил спикер Госдумы.

Парламентарий выступил с инициативой создать рабочую группу, которая проанализирует применение смертной казни и миграционную политику. Володин предложил возглавить группу вице-спикеру парламента Ирине Яровой и войти туда главе комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову.

«Глобальное решение нужно принимать на холодную голову. <...> У нас есть два моратория: мораторий Конституционного суда и мораторий президента. Есть Протокол № 6 (к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. — NEWS.ru), который мы не денонсировали. <...> Мы открыты к обсуждению», — отметил Крашенинников.

Что Конституционный суд сказал о смертной казни

В Конституционном суде воздержались от комментариев по вопросу смертной казни. Такая позиция объясняется тем, что мера наказания может стать предметом рассмотрения.

«Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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