Поймана через 16 лет: что ждет Мартынову, обвиненную в попытке убить дочь

Фото: Социальные сети

Антонина Мартынова и Кирилл Мартынов

Силовики задержали жену журналиста и политолога Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Антонину. Почти 16 лет она находилась в бегах после того, как в 2008 году суд присяжных в Новгороде признал ее виновной в покушении на убийство двухлетней дочери, сама же Антонина Мартынова категорически отрицала вину. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержании Мартыновой

Когда именно задержали жительницу Великого Новгорода Антонину Мартынову, не сообщается. В пресс-службе Новгородского областного суда заявили «Интерфаксу», что «до 22 марта Мартынова вместе с дочерью Алисой находилась в федеральном розыске, сейчас она в СИЗО». Заседание по делу Мартыновой назначено в облсуде на 16 апреля.

Покушение на убийство, в котором обвиняют Мартынову, случилось в феврале 2007 года, в апреле — мае 2007-го она по ходатайству следствия находилась в СИЗО. СМИ, блогеры и правозащитники сделали «новгородское дело» резонансным, не последнюю роль в этом сыграл и ее муж Кирилл Мартынов, который в тот период работал в провластных структурах, например, был координатором так называемого Либерального клуба «Единой России».

Про заключенную Мартынову и ее плохое состояние здоровья писали многие СМИ. Вскоре суд изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде (муж обвиняемой утверждал, что после выхода из СИЗО вес его жены составил 36 кг).

Коллегия присяжных Новгородского областного суда 24 июля 2008 года признала ее виновной по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Однако на оглашение вердикта обвиняемая не пришла. После повторной неявки Мартыновой в суд слушание дела приостановили, а в августе 2008-го МВД объявило ее в федеральный розыск.

Фото: Социальные сети Антонина Мартынова с дочерью

Где скрывалась Мартынова 16 лет

По данным Baza, Антонина Мартынова последнее время жила в Ставрополе. Несколько лет назад она купила дом, где проживала с мужчиной, которого называла мужем, и дочерью.

По словам источников канала, дом в Симметричном проезде Мартынова купила пять-шесть лет назад. Бывшие владельцы жилья рассказали, что Мартынова представилась домохозяйкой, а о муже говорила, что он работает в IT, пишет Baza. Экс-хозяева дома вспомнили, что Антонина была «слегка странная, отстраненная и необщительная», покупкой дома занимался муж. Жилье им обошлось в 10 миллионов рублей.

Вместе с Антониной была девочка-подросток. Девушка и муж объяснили, что у дочери проблемы со здоровьем и в школу она не ходит — обучается удаленно. При этом продавцам жилья девочка показалась обычным здоровым ребенком. В целом пара оставила у бывших владельцев хорошее впечатление, отмечает канал.

В чем обвиняют Антонину Мартынову

По версии следствия, утром 26 февраля 2007 года Мартынова (тогда она еще носила фамилию первого мужа — Федорова) совершила покушение на убийство дочери Алисы, «мешавшей ей своим существованием в устройстве личной жизни». Она якобы сбросила малышку с лестницы на третьем этаже общежития, где проживала ее мать (в гости к ней девушка со своим новым супругом Кириллом Мартыновым приехала погостить из Москвы).

Упав в проем, дочь Антонины выжила — девочка отделалась переломом челюсти, сотрясением головного мозга и ушибами.

«Мартынова безразлично относилась к своей дочери, придавая ее жизни и здоровью меньшее значение, чем своему личному благополучию и своим дальнейшим планам, полагая, что наличие малолетнего ребенка может стать препятствием для устройства ее личной жизни, учитывая, что она находится в разводе с отцом Алисы и с ним не проживает, желая вызвать чувство жалости со стороны своего сожителя Мартынова К. К., приняла решение избавиться от дочери путем убийства», — говорилось в уточненном обвинении, предъявленном в декабре 2007 года.

Обвинение строилось на показаниях единственного свидетеля — 11-летнего подростка Егора К., который, находясь этажом выше, видел, как ребенок падает в проем. Ведущий «новгородское дело» следователь Владимир Колодкин подтверждал, что обвинение строилось на показаниях одного человека: «В принципе, да. Мальчик видел все своими глазами. И уже через минуту рассказал выбежавшим на шум соседям, что произошло. Спустившись вниз, при всех указал на Антонину: «Вот эта девочка сбросила другую». Больше доказательств и не нужно».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорила Мартынова и кто выступал в ее защиту

По версии Антонины и ее родственников, 26 февраля 2007 года, после того как бабушка Алисы ушла на работу, дверь в подъезд осталась открытой. Пока Мартынова чистила зубы, оставленная без присмотра девочка вышла на лестницу. Заметив, что ребенка нет в доме, мать бросилась в подъезд и увидела, что малышка пролезла между прутьями перил и стояла на узком уступе.

Ее версия выглядит так: чтобы не напугать дочь, Антонина молча бросилась к ней, но не успела схватить: Алиса упала вниз, пролетев два лестничных пролета. Как отмечали наблюдатели с места ЧП, зазор между прутьями был больше 15 сантиметров, этого достаточно, чтобы маленький ребенок пролез сам.

Когда Антонину Мартынову отправляли в СИЗО, ее муж Кирилл заявлял, что «ребенок здоров и ждет мать дома». По его мнению, во время падения приемной дочери видевший это подросток «находился в состоянии шока» и «ошибочно интерпретировал действия» его супруги, пытавшейся удержать свою дочь, как «направленные на попытку столкнуть девочку с лестницы».

За Мартынову вступался руководитель рабочей группы по защите прав детей Общественной палаты РФ Олег Зыков. Не верит в виновность Антонины и новгородский юрист Александр Дейна, который в конце 2000-х был депутатом регионального заксобрания и направлял запросы, касающиеся «новгородского дела».

«Я до сих пор убежден, что показания единственного свидетеля, мальчика 11 лет, очень спорны. Очень часто взрослый свидетель слегка путается в ситуации или оценивает ее по-другому. А что уж говорить про 11-летнего мальчика? Часто же бывает — ребенку что-то показалось, он сообщил. Его переспрашивают, говорят, что очень важно. Ну и он уже не может, боится сознаться в ошибке. Ребенок сам пытался выскочить, Антонина его выталкивала, играли ли они — это будут только версии. Правду мы не знаем», — отметил Дейна в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходило после того, как Мартынова пропала

После исчезновения Антонины Мартыновой ее муж утверждал, что не имеет к этому отношения, и даже говорил о похищении. В беседе с «Комсомольской правдой» он заявлял, что побег был не самостоятельным шагом, что от его имени «появились какие-то люди», которым супруга «поверила и уехала с ними». Он также говорил, что будто бы не исключает, что жены и дочки больше нет в живых.

В октябре 2008 года в блоге некоего Олега Михилевича появился текст якобы от имени Антонины Мартыновой, в котором она сообщила, что у них с дочерью «все в порядке» и что они «живы-здоровы».

Как писала «Комсомольская правда», автор этой публикации живет в Израиле. Издание предположило, что «именно туда и сбежала Мартынова с дочерью Алисой». Ее муж Кирилл при этом продолжал утверждать, что супругу похитили: «Это давно ожидаемый ход. Ни один человек, скрывающийся от суда, не стал бы публиковать подобных обращений добровольно. Зато под угрозой причинения вреда ребенку он мог бы легко пойти на это».

NEWS.ru попросил Кирилла Мартынова прокомментировать ситуацию с задержанием супруги, но он не стал отвечать на вопросы. Сейчас он проживает за границей и является главным редактором «Новой газеты. Европа» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, также является на территории России нежелательной организацией).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что ждет Антонину Мартынову после задержания

Юрист Александр Дейна утверждает, что после задержания Антонина Мартынова «однозначно будет находиться в СИЗО до вынесения приговора».

«Так как присяжные признали ее виновной, практически однозначно будет вынесен обвинительный приговор. Срока давности тут нет, хоть и прошло 16 лет, ибо она скрылась от судебного следствия», — пояснил он.

Юрист добавил, что, помимо этого, на Мартынову заведут уголовное дело по ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Также Дейна не исключил, что «очень важным фактором при вынесении приговора будет то, как она в дальнейшем обращалась со своей дочерью».

Читайте также:

Расстрел полицейских в Подмосковье: как и где задержали убийцу, что сказал

Анатолий Быков и его эпоха: что мы знаем об «алюминиевом короле»

Удивительный побег: надзиратели два месяца не замечали подмену