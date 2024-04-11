Расстрел полицейских в Подмосковье: как и где задержали убийцу, что сказал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД задержали мужчину, обвиняемого в посягательстве на жизни полицейских в подмосковном Щелково. Как и где удалось его поймать, что он сказал?

Что известно о нападении на полицейских в Щелково

Нападение на полицейских в подмосковном Щелково произошло 7 апреля. По данным Telegram-канала «112», силовики караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, до этого был найден тайник с запрещенным вешеством весом около двух килограммов. Оперативник и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Один из полицейских скончался от полученных огнестрельных ранений. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что при исполнении служебных обязанностей погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. У него остались две дочери. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.

Второму сотруднику правоохранительных органов удалось выжить, он был госпитализирован. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Будучи раненым, до потери сознания он успел рассказать, что неизвестный злоумышленник жестоко его избил, целенаправленно нанося удары по голове. Кроме того, ему удалось описать подозреваемого.

Что известно о задержании подозреваемого

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемый был задержан в Тверской области сотрудниками ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии.

На опубликованном ведомством ролике мужчина признал свою вину. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Подмосковный СК утром 11 апреля заочно предъявил обвинение жителю Московской области, напавшему на полицейских.

Что известно о задержанном

По данным Telegram-канала Mash, мужчина прятался в лесу вместе с мотоциклом, на котором скрылся с места преступления.

«Василий Буряков, подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье, задержан в городе Белом Тверской области. Он скрывался в лесу вместе с мотоциклом. И уже признал свою вину», — говорится в сообщении канала.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемого распознали уличные камеры, когда он пытался скрыться в Тверской области.

«Василий Буряков скрывался в городе Белом Тверской области — в 410 км от места преступления. Предварительно, с М-11 он ушел в сторону Ржева и планировал залечь на дно. По данным SHOT, мотоциклиста распознали уличные камеры», — отметил источник.

Буряков в 2017 году работал связистом в «Газпромсвязи», затем открыл ИП и занимался рекламой, однако бизнес перестал приносить доход, пишет SHOT.

«Но бизнес не пошел, и в конце прошлого года он ликвидировал свое дело, после чего, возможно, и стал подрабатывать продажей наркотиков через даркнет», — сообщили авторы канала.

Читайте также:

Что за режим КТО был введен в Нальчике 11 апреля: кто и где уничтожен

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 апреля, видео

Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, боли, давление, слабость