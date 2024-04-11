Обвиняемого в расстреле полицейских в Щелково задержали в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам МВД удалось задержать мужчину, обвиняемого в посягательстве на жизни полицейских в подмосковном Щелково, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. Он был пойман на территории Тверской области. Сам обвиняемый признался, что скрывался в лесу.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» 7 апреля этого года, — сообщила Волк.

До этого СК сообщил, что жителя Москвы заочно заключили под стражу после покушения на жизнь двоих полицейских 7 апреля. В ведомстве добавили, что ему было предъявлено заочное обвинение.

По данным следствия, 7 апреля обвиняемый оказал активное сопротивление сотрудникам полиции и произвел не менее шести выстрелов, после чего скрылся. Один из правоохранителей попал в больницу, второй погиб на месте.