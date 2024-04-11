Стрелка из Подмосковья заочно арестовали после покушения на полицейских СК сообщил о заочном заключении под стражу стрелявшего в полицейских москвича

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Жителя Подмосковья заочно заключили под стражу после покушения на жизнь двоих полицейских 7 апреля, сообщили в региональном управлении СК РФ. В ведомстве также сообщили, что ему было предъявлено заочное обвинение. В настоящий момент обвиняемый находится в розыске.

Следователем Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 апреля обвиняемый оказал активное сопротивление сотрудникам полиции и произвел не менее шести выстрелов, после чего скрылся. Один из правоохранителей попал в больницу, второй погиб на месте.

Ранее правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковном Щелково. По словам представителя МВД Ирины Волк, разыскивается 34-летний житель столицы.