МВД установило личность убийцы полицейского в Подмосковье МВД подозревает москвича в убийстве полицейского в Щелково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковном Щелково, которое случилось 7 апреля, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, разыскивают 34-летнего жителя столицы.

Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию. <...> В связи с тем, что злоумышленник может быть вооружен, следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания, — предупредила Волк.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских. По информации канала, атака на сотрудников МВД произошла во время операции по ловле наркодилеров: подозреваемый, предположительно, оказал сопротивление при задержании. Позже стало известно, что одному из правоохранителей удалось выжить.

После трагедии сестра погибшего полицейского рассказала, что ее брат участвовал в СВО. Она назвала покойного брата добрым, хорошим человеком и сообщила, что погибший работал в полиции уже много лет, а после возвращения со спецоперации продолжил службу. У правоохранителя остались две дочери.