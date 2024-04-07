Раскрыты подробности нападения на полицейских в Подмосковье «112»: одному из полицейских удалось выжить после нападения в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что одному из сотрудников полиции удалось выжить после нападения в Подмосковье. По данным канала, сейчас он находится в больнице.

«112» сообщает, что полицейские караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, тайник с мефедроном весом около 2 килограммов был найден накануне. По данным канала, опер и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком, когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских. По данным канала, сначала одного сотрудника правоохранительных органов серьезно ранили, однако позже он скончался, в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват».

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», ЧП произошло на территории СНТ «Озон» в Черноголовке. Со ссылкой на одного пострадавшего сотрудника канал сообщил, что полицейских избили. По данным канала, сейчас мотоцикл черного цвета без номеров под управлением предполагаемого преступника едет по трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга.