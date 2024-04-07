Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе в Подмосковье полицейского 112: раненый при стрельбе в Щелково полицейский получил черепно-мозговую травму

Сотруднику полиции, получившему огнестрельное ранение при нападении наркодилера в городе Щелково Московской области, диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Согласно его сведениям, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Как отметил канал, раненый полицейский до потери сознания успел рассказать, что неизвестный злоумышленник жестоко его избил, целенаправленно нанося удары по голове. Кроме того, ему удалось описать подозреваемого. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.