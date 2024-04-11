Baza: обвиняемая по «Новгородскому делу» задержана спустя 16 лет поисков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о задержании Антонины Мартыновой, обвиняемой по «Новгородскому делу», активно обсуждавшемуся в СМИ. По его информации, она находилась в бегах 16 лет. Канал уточнил, что суд возобновил производство по делу Мартыновой 3 апреля, после чего ее удалось задержать.

По данным Baza, в феврале 2007 года в одной из многоэтажек Новгорода произошла трагедия — двухлетний ребенок упал с лестницы и пролетел два этажа. В публикации уточняется, что в произошедшем обвинили мать девочки, Мартынову, посчитав, что дочь мешала ее личной жизни.

По данным канала, все это время следствие ссылалось на показания очевидца, который сообщил, что «старшая девочка сбросила младшую», однако сама Мартынова настаивала на своей невиновности. По данным Baza, присяжные посчитали, что обвиняемая не заслуживает снисхождения, после чего она пропала вместе с выжившей дочерью. В публикации отмечается, что ее объявили в розыск, где она находилась 16 лет до апреля текущего года.

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