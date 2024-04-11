В Болгарии задержан участник громкого преступления в Москве «Коммерсант»: участник перестрелки в «Москва-Сити» Абакаров задержан в Болгарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По запросу российской стороны в Болгарии задержали участника перестрелки в «Москва-Сити» охранника вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ) Абубакара Абакарова, передает «Коммерсант». Генпрокуратура РФ подготавливает документы для его экстрадиции, уточнили журналисты.

Абакарова после конфликта заочно арестовали и объявили в международный розыск. Мужчина сначала скрывался на Украине, а затем перебрался в Европу, говорится в статье.

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел в 2017 году в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». По итогу инцидента один человек был убит и еще пятеро пострадали.

Ранее Telegram-канал Ural Mash писал, что в Челябинской области мужчина, который подозревается в торговле наркотиками, открыл стрельбу из сигнального пистолета по сотрудникам полиции. В результате перестрелки один сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

До этого пять человек были госпитализированы после стрельбы в кафе в подмосковных Люберцах. Инцидент произошел утром 9 марта. Между посетителями заведения начался конфликт, во время которого неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов и скрылись с места происшествия. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.