Беглый наркоторговец на Porsche расстрелял полицейских Находящийся в розыске мужчина открыл стрельбу по полицейским под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области мужчина, который подозревается в торговле наркотиками, открыл стрельбу из сигнального пистолета по сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, нападавший семь лет находился в федеральном розыске. В результате перестрелки один сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

Мужчину на Porsche Cayenne S остановили сотрудники ДПС для проверки документов в Кыштыме. Инспекторы заподозрили, что его водительские права фальшивые, и попросили выйти из автомобиля. Подозреваемый отказался выполнять требования правоохранителей и попытался скрыться, сбив одного из сотрудников ДПС и протащив его на капоте.

Затем за сбежавшим россиянином началась погоня. Он бросил машину в лесу и хотел скрыться, отстреливаясь от сотрудников полиции. Правоохранители открыли ответный огонь и задержали подозреваемого. Один из инспекторов получил пулевое ранение руки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее пять человек были госпитализированы после стрельбы в кафе в подмосковных Люберцах. Инцидент произошел утром 9 марта. Между посетителями заведения начался конфликт, во время которого неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов и скрылись с места происшествия. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.