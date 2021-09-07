Анатолий Быков и его эпоха: что мы знаем об «алюминиевом короле»

Свердловский суд Красноярска приговорил к 13 годам колонии общего режима 61-летнего бизнесмена и политика Анатолия Быкова. До этого присяжные признали его виновным в организации убийства двух человек в 1994 году. Кроме этого он является фигурантом ещё нескольких уголовных дел — о создании преступного сообщества, неуплате налогов, подстрекательстве к убийству предпринимателя и покушении на вице-президента региональной федерации бокса. Вплоть до задержания в мае 2020 года, бывший «алюминиевый король» проявлял политические амбиции и критиковал руководство края, имея достаточно высокие рейтинги. Ранее он уже был судим, но в прошлом году у него истекли сроки, которые мешали Быкову участвовать в выборах после привлечения к уголовной ответственности. NEWS.ru вспоминает, в чём обвиняется предприниматель и чем он известен на своей малой родине и за её пределами.

Убийство Наумова и Войтенко

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края, суд приговорил к 13 годам колонии общего режима Анатолия Быкова по уголовному делу об организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, произошедшего 24 июля 1994 года. Сам обвиняемый вину отрицает , а его защита указывает на истечение сроков давности.

Приговор основывался на решении коллегии присяжных, которая признала Анатолия Быкова виновным. Гособвинение требовало для него лишения свободы на 14 лет и 11 месяцев. Суд снизил этот срок, учитывая смягчающие обстоятельства, возраст фигуранта и состояние его здоровья, а также положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Бизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году Пресс-служба Красноярского краевого суда/РИА Новости

В законную силу вердикт суда не вступил. Защита намерена обжаловать его. По словам адвоката Алексея Прохорова, представляющего интересы Анатолия Быкова, в деле «были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства — на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям». Защитник подчеркнул , что «суд фактически выступил вторым государственным обвинителем». Всё это, по его словам, будет основанием для обжалования приговора.

По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена якобы возглавляемой Анатолием Быковым преступной группировки Александра Наумова произошёл конфликт с ним в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов. Вскоре прогремел взрыв перед автомобилем, в котором ехал Быков, после чего он якобы пришёл к выводу, что его хотел убить Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко. В результате предприниматель, как сочли в СК, решил расправиться с ними.

Организацию преступления, по данным следствия, Анатолий Быков поручил киллеру из Саяногорска — Владимиру Татаренкову, некогда известному как «алюминиевый мясник». Последний привлёк к этому членов возглавляемой им банды, и 24 июля 1994 года, в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле ехали по территории Свердловского района Красноярска, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков — расстреляли их. В 1997 году Бакуров получил за это пожизненный срок, Чучков долгое время находился в бегах, а по оперативным данным был убит .

Владимир Татаренков стал ключевым свидетелем обвинения по делу Анатолия Быкова. Как писал NEWS.ru, киллер из Саяногорска в середине 1990-х после разгрома его бригады бежал в Грецию, где его вскоре арестовали с паспортом на имя Владимира Темерзидиса, а в 2001 году осудили на 14 лет за незаконное владение оружием и подделку документов. В России на тот момент Татаренкову были предъявлены обвинения в 15 убийствах.

Татаренков обвинял Быкова в причастности к убийствам ещё в 1999 году, о чём изначально заявлял тогдашний губернатор Красноярского края, генерал Александр Лебедь. В те времена в регионе происходила борьба за промышленные предприятия, в том числе Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), одним из крупнейших владельцев которого являлся Анатолий Быков, за что его называли «алюминиевым королём».

Как рассказывал NEWS.ru, в январе 2000 года по красноярскому телевидению показали видеозапись обращения Татаренкова к Быкову. В ней он утверждал, что это и другие его разоблачительные обращения должны быть обнародованы в случае смерти киллера, однако в реальности «алюминиевого мясника» никто не убивал. В том же году его временно перевезли из Греции в Россию, чтобы допросить в связи с обстоятельствами данного дела, но 11 июля 2000 года Татаренков обратился к депутатам красноярского Заксобрания с заявлением, в котором отрёкся от прежних своих слов.

Однако в 2001 году бывший киллер, которого вернули в Грецию досиживать срок, позвонил из тюрьмы в Афинах на красноярское телевидение и сказал, что даст «разоблачительные показания на Быкова»:

Люди Быкова обещали, что если я будут молчать, то мне помогут освободиться от греческого суда, но Быков предал меня, как Иуда, и я теперь решил ответить ему тем же.

В 2010 году Владимира Татаренкова экстрадировали в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ. Помимо причастности к убийству Александра Наумова и Кирилла Войтенко, его подозревали в расстреле криминального авторитета Владимира Мустафина в Минусинске в 1994 году. Однако многочисленные эпизоды из его дела исключили якобы за истечением сроков давности. В результате «алюминиевый мясник» в июле 2012 года получил 13,5 года колонии за организацию убийства двух человек и в августе 2020 года освободился после того, как в очередной раз дал показания против Анатолия Быкова и выступал свидетелем на его суде.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Работают ли сроки давности?

Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года в Красноярске, после чего краевое управление СК сообщило о том, что предприниматель подозревается в убийстве двух жителей Красноярска. Дело по данному факту было заведено по ст. 102 ещё старого УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

По данной статье наказание предусматривалось в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или смертной казни. По ст. 48 УК РСФСР давность привлечения к уголовной ответственности за деяние, за которое может быть назначена высшая мера, разрешается только судом. Похожие положения содержатся в действующем УК РФ.

В обзоре практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ за второе полугодие 2013 года отмечается, что исходя из положений ч. 4 ст. 48 УК РСФСР и ч. 4 ст. 78 УК РФ применение сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, является правом, а не обязанностью суда.

Как следует из юридической практики по аналогичным делам, суды решают вопрос о сроках давности по итогам рассмотрения уголовного дела по существу с учётом всех обстоятельств дела и как правило не усматривают оснований для освобождения от ответственности за давностью лет из-за того, что инкриминируемое деяние является умышленным, направлено против жизни и представляет исключительную общественную опасность.

Ранее экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов, комментируя дело Анатолия Быкова, утверждал , что красноярский политик и бизнесмен вряд ли избежит наказания, ссылаясь на истекшие сроки давности. По его словам, есть преступления, по которым таких сроков нет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В чём ещё обвиняют Быкова?

Помимо убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). По данным СК, с сентября 2014-го по июнь 2017 года предприниматель и две иностранные кампании заключили безвозмездные соглашения и договор об уступке обвиняемому права требования долга к трём красноярским организациям.

В 2017-2019 годах компании-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 млн рублей, но, как считает следствие, с этих доходов фигурант не уплатил налог на доходы физлиц. Сам Быков с обвинением не согласен.

Также недавно было завершено следствие о заказном убийстве предпринимателя Андрея Неколова и покушении на убийство вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

По данным следствия, в 2004 году Анатолий Быков якобы решил расправиться с учредителем красноярской компании по утилизации промышленных отходов Андреем Неколовым. В сентябре того же года он, как полагают силовики, нашёл киллера Александра Живица (сейчас он отбывает 12-летний тюремный срок), обещая заплатить $50 тысяч, но через месяц исполнитель получил более срочный «заказ» на убийство вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, автомобиль которого был обстрелян 1 ноября 2004 года, но спортсмен не пострадал.

После этого, по версии следствия, киллер приступил к выполнению «заказа» на Неколова, который был убит в январе 2005 года.

Анатолий Быков заплатил за убийство бизнесмена часть денежных средств в сумме $10 тысяч, уменьшив размер обещанного вознаграждения в связи с тем, что киллер не смог совершить убийство первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго потерпевшего,— говорится в материалах дела.

Еще одно дело в отношении Быкова, которое находятся в производстве следственных органов, — о создании преступного сообщества (ст. 210 УК).

«Народный олигарх» на тропе войны

Быков не признаёт вину по всем предъявленным ему обвинениям, его сторонники считают преследования политически мотивированными, потому что вплоть до своей посадки в мае 2020 года предприниматель активно занимался не только благотворительностью, но и общественной деятельностью.

Как уже писал NEWS.ru, за последние два с половиной десятилетия Анатолий Быков неоднократно попадал в поле зрения силовиков, арестовывался по подозрению в заказных убийствах, хранении оружия, легализации незаконно полученных денежных средств и в незаконных валютных операциях. Но почти всегда ему удавалось доказывать свою непричастность, кроме покушения на авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, в 2000 году. За это Быков получил условный срок. Но, просидев несколько месяцев в СИЗО. За пределами края известность Быкову придавали не только сенсационные репортажи федерального телевидения — в 2001 году ему посвятил книгу-расследование писатель Эдуард Лимонов.

Несмотря на предыдущие уголовные преследования и потерю контроля над крупными предприятиями, Анатолий Быков остался довольно влиятельным публичным политиком, имея в Красноярском крае статус «народного олигарха» и благотворителя. Даже во время кратковременной эмиграции, находясь в Европе он планировал пройти в Госдуму по спискам ЛДПР, и на выборах в 1999 году должен был идти под вторым номером в партийном списке после Владимира Жириновского. Но красноярского предпринимателя «зарубил» Центризбирком, однако это не помешало ему пройти в нижнюю палату от сибирского региона троим его соратникам — Владимиру Семенкову, Александру Клюкину и Алексею Гузанову.

С 1997 по 2016 год Быков был депутатом Законодательного собрания, участвуя в партии «Евразийский союз», а затем в партии «Патриоты России». На досрочных губернаторских выборах в 2014 году выдвиженец «патриотов» Иван Серебряков занял третье место после кандидата от КПРФ Валерия Сергиенко и единоросса Виктора Толоконского, ставшего победителем.

После 2016 года Быкову помешало участвовать в выборах законодательное нововведение, ограничивающее право баллотироваться лицам, имеющим судимость по особо тяжким статьям УК в течение 15 лет со дня её погашения. Этот срок у бизнесмена истёк в конце апреля, и он получил возможность выдвигаться не только в местные и региональные органы, но и участвовать в избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. По оценкам местного политолога Александра Чернявского, в настоящее время рейтинг Быкова в крае составляет от 10% до 15%.

В 2019 году Быков выступал с идеей создания политической партии «Наша Сибирь» для борьбы с тем, что Москва «съедает» деньги провинции. Кроме того, в последнее время бизнесмен стал резко критиковать не только региональные власти и губернатора Анатолия Усса, но и президента Владимира Путина.

Как рассказывал NEWS.ru соратник Анатолия Быкова, активист красноярского отделения партии «Патриоты России» Владимир Владимиров, нынешние преследования могут быть связаны с защитой Красноярья «от влияния Москвы».