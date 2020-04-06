Арестованный по уголовному делу о краже житель Волгоградской области бежал из СИЗО города Ростова-на-Дону под видом защитника. Роль последнего исполнил его знакомый, который пришёл к фигуранту с поддельными документами, в парике и очках. Участники встречи поменялись ролями, в результате «адвокат» больше двух месяцев находился в камере, а реальный фигурант дела разгуливал на свободе, до того момента, как его по подозрению в очередном хищении не задержала полиция. Сейчас оба молодых человека проходят по делу о побеге, а ростовское УФСИН ждёт проверка. NEWS.ru выяснил подробности истории.

Махнулись не глядя

Обстоятельства произошедшего изложены в имеющемся в распоряжении NEWS.ru донесении начальника изолятора Магомеда Хакиева, врио руководителя регионального УФСИН Константина Сенокосова, заместителю прокурора Ростовской области Сергею Паволину.

Из документа следует, что в начале апреля сотрудники полиции по подозрении в краже задержали молодого человека. В ходе проверки силовики выяснили, что им является 28-летний житель Волгоградской области Александр Погребняков, который на воле быть никак не может. Дело в том, что этот гражданин решением суда должен находиться в СИЗО-5 Ростова-на-Дону как фигурант дела о краже. По данным МВД, он был обвинён в хищениях наличности из банкоматов.

Узнав об этом от полиции, сотрудники СИЗО внезапно для себя выяснили, что в камере № 16 режимного корпуса № 1 ростовского «централа» вместо Александра Погребнякова находится другой человек — 27-летний волгоградец Антон Давков. Последний сообщил, что ещё 3 февраля под видом адвоката с поддельным удостоверением встретился в изоляторе с фигурантом дела, «используя для маскировки парик и очки». Обсудив способ бегства, молодые люди провернули задуманное уже на следующий день.

Убедившись в отсутствии должного надзора со стороны младшего инспектора отдела режима и надзора, осуществляющего несение службы на посту следственных кабинетов, [заключённый и «адвокат»] поменялись одеждой, при этом Давков передал Погребнякову свой парик и очки, а также временную карточку- чтобы заменить на документы, сданные часовому на КПП, — говорится в донесении.

Таким образом, замаскированный под защитника сиделец, в сопровождении сотрудника СИЗО прапорщика Нестеренко покинул учреждение. В настоящее время двум молодым людям грозит уголовное дело о побеге из мест лишения свободы.

instagram.com/onk.ro

Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, младший инспектор отдела безопасности СИЗО-5 стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность».

В ходе следствия также будут установлены иные лица из числа сотрудников СИЗО, допустившие халатное отношение к службе, — добавили в СК.

В пресс-службе УФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. По данным источника NEWS.ru в правозащитной среде, в Ростов-на-Дону вылетела комиссия центрального аппарата тюремного ведомства. Якобы от должности отстранён заместитель начальника СИЗО по оперативной работе, однако эти данные чиновники службы не подтвердили.

О начальнике СИЗО-5, 35-летнем подполковнике внутренней службы Магомеде Хакиеве известно, что после окончания Ростовского госуниверситета, он с 2002 года служил в уголовно-исполнительной системе донского региона. Но с июня 2015 года он занимал пост замначальника отдела ФСИН по республике Ингушетия, ещё летом 2019 года он замещал главу подразделения — Андрея Мельникова, а также проводил приём. По данным NEWS.ru, инцидент в ростовском СИЗО произошёл не при Хакиеве. Последний возглавил учреждение меньше месяца назад, сменив на этом посту врио начальника Никиту Комиссарова.

Никита Комиссаров. Источник: vk.com

Как сообщил журналист Сергей Резник, который в 2013-2014 годах находился под арестом в СИЗО-5 Ростова-на-Дону, в настоящее время Никита Комиссаров и его предшественник Анатолий Вытовтов, позднее ставший замначальника регионального ГУФСИН, проходят по уголовному делу за некие махинации. Они якобы требовали у одного из состоятельных арестантов крупную сумму, но официального подтверждения этой информации пока не имеется.

В СИЗО-5 при мне было отвратительное питание. Ларёк работал ужасно — продукты привозились с перебоями и просроченные. Телевизоры есть не во всех камерах, и на ночь их выносили из камер. Душ раз в неделю. И это там, где люди всего лишь подозреваются в преступлении. Поэтому те, кто на это способен, готовы платить огромные деньги, чтобы их оставили на домашнем аресте. Сергей Резник журналист журналист

Кто виноват?

Главу Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Игоря Омельченко очень удивило произошедшее.

Вообще непонятно, как это произошло, ведь даже нас тщательно проверяют, хотя у нас беспрепятственный допуск, и то — сверяют, смотрят фотографии, паспорт, именно лицо сверяют и на входе, и на выходе. И как такое могло произойти, не знаю. Тем более СИЗО-5 новое и сотрудники там грамотные. Может действительно, они (Погребняков и Давков. — NEWS.ru) очень похожи были друг на друга, но я их не видел и не могу сказать. Игорь Омельченко председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области

По его мнению, скорее всего, к ответственности за случившееся привлекут «сотрудника охраны, который на тот момент работал.

Он перед следственными кабинетами на проходной сидит и записывает в журнал всё. Возможно, привлекут к ответственности или начальника СИЗО или начальника оперативного управления, или вообще врио начальника ГУФСИН области [Константина Сеноковсова]. Все склоняются к тому, что на пенсию из-за этого отправят начальника управления. Но пока таких данных нет, идёт служебная проверка, а это процедура не быстрая, — уверен Омельченко.

Как продолжает Сергей Резник, за тем, что происходит в комнатах для встреч арестантов с адвокатами и следователями, должен следить постовой инспектор, но он там, как правило, бывает один из-за нехватки кадров.

Постовой в тюрьме — это дно. У него низкая зарплата, и таких сотрудников, как правило, всегда недокомплект. В основном, на эту должность соглашаются люди из области, потому что никто не хочет работать там, — комментирует журналист.

Александр Погребняков. Источник: vk.com

Несмотря на эти проблемы, остаётся неясным, как сотрудники изолятора два месяца не могли распознать, что место Александра Погребнякова занимает Антон Давков. Судя по фотографиям в соцсетях, которые изучил NEWS.ru, внешне два этих человека хоть и относительно похожи друг на друга, но не как братья-близнецы. Также вопросы вызывает работа системы видеонаблюдения в СИЗО, которая по логике должна была «вычислить» перевоплощение злоумышленников. Как полагают в правозащитной среде, не исключено, что электронная система слежения в учреждении могла оказаться «профанацией», созданной для возможного вывода денег из бюджета, и можно лишь радоваться, что так поступил обвиняемый в краже, а не потенциальный маньяк или террорист.

Антон Давков. Источник: vk.com

Однако, как считает Игорь Омельченко, подмена была в комнате, где нет камер наблюдения, и увидеть, что там происходит, можно только через дверь со стеклом.

Таких кабинетов там шесть. В другом СИЗО — 17 кабинетов, там реально не уследишь, а в СИЗО-5 можно было бы тщательней следить, — полагает общественник.

Ростовское СИЗО-5 построено недавно, и члены ОНК с представителями прокуратуры и местной Общественной палаты посещали его две недели назад.

Жалоб оттуда не поступает. Точнее, была жалоба, что нет мяса в питании. Мы узнавали — мясо дают, условия хорошие. Мы вместе с делегацией только увидели, что в прогулочном дворике на заключённых были шнурки. Это серьёзное нарушение, — добавил Омельченко.

Также обращает на себя внимание то, почему сидевший за Александра Погребнякова Антон Давков не был «распознан» следователем, который, как и адвокат, должен был посещать его в СИЗО в рамках работы над делом.

Этот человек (Антон Давков — NEWS.ru) после подмены два месяца сидел в СИЗО, встречался со следователями, давал показания, что-то объяснял по своему делу. Получается, следователи тоже не заметили подмены. Представляете масштаб наплевательства всех на всё! — констатирует Сергей Резник.

Игорь Омельченко сообщил NEWS.ru, что Погребняков не относится к криминальным авторитетам , не имеет влияния в преступном мире, а также больших денег и связей. В свою очередь, Сергей Резник удивлён поступком ростовского сидельца и его поведением после побега.

Вообще, сама личность Погребнякова вызывает массу вопросов. Я бы понял, если бы это был величайший из преступников. Это надо найти похожего человека, договориться с ним и заплатить деньги, чтобы он согласился посидеть за другого. И почему после подмены Погребняков не спрятался, а снова пошёл на кражу после такой спецоперации по подмене? — задаётся вопросом журналист.

Недобрые традиции

За последние несколько месяцев это уже второй случай побега из мест принудительного содержания в Ростовской области. Так, в августе 2019 года, из изолятора в городе Миллерово скрылся обвиняемый в убийстве 25-летний Данил Иванов, которого поймали через день после побега. За это из органов МВД уволили начальника ИВС Александра Коршикова, который стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Следствие полагало, что силовик знал о готовящемся побеге, но не принял мер и не провёл обыск задержанного, якобы имевшего с собой сотовый телефон и ножовку по металлу, которой, как заявляли в СК, Иванов перепилил решётку камеры и убежал. В декабре 2019 года прокуратура передала дело полицейского в суд.

Кроме этого, NEWS.ru рассказывал, что в ноябре сотрудники ФСБ задержали всё руководство УФСИН по Ростовской области во главе с начальником главка Муслимом Даххаевым. По некоторым данным, тогда на допрос доставили и фигурирующего в донесении по побегу из СИЗО Константина Сенокосова, но в итоге фигурантом дела стал только глава регионального ведомства. Он находится в СИЗО, подробности дела держатся в секрете. Одновременно с Даххаевым массовые задержания проходили в руководстве ФСИН Дагестана, где до 2017 года работал силовик, на протяжении 12 лет возглавляя республиканский главк тюремной службы.

Предшественник Муслима Даххаева на посту начальника ростовского ГУФСИН — Сергей Смирнов — умер после попытки суицида в СИЗО летом 2018 года. Годом ранее его задержали с авиарейса Ростов-на-Дону — Тель-Авив и арестовали. Генерал якобы планировал улететь в Израиль для лечения, но по версии следствия, он намеревался скрываться от российских властей. Незадолго до Смирнова был арестован его заместитель Сергей Ральников. Его заподозрили в получении взятки в более 11 млн рублей и в декабре 2019 года приговорили к 3,5 годам колонии.

Судя по такому бэкграунду, столица южной России сохраняет свой давний статус «Ростова-папы», где лихими могут быть отнюдь не только способные на побеги сидельцы.





В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.