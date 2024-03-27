В администрации президента оценили идею снятия моратория на смертную казнь «Ведомости»: вопрос о возвращении казни не стоит в повестке АП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

В администрации президента (АП) считают, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в настоящее время «не в повестке», сообщили «Ведомостям» знакомые с ситуацией источники. По данным издания, в АП нет однозначного мнения по этой теме.

Нужно просчитывать риски — снятие моратория лучше пожизненного заключения или все-таки высока вероятность ошибок, — заявил собеседник издания, близкий к администрации.

Как рассказал другой источник, на Старой площади понимают, что для возвращения смертной казни достаточно постановления Конституционного суда России, но в настоящее время этот вопрос «не в повестке». По его словам, такое понимание не значит, что кто-то начнет реализовывать этот сценарий «прямо сейчас». Еще один собеседник издания считает, что дискуссия в парламенте предпринята для «отвлечения внимания».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал отменить в России мораторий на смертную казнь в отношении террористов, так как для них не может быть «иной меры наказания». Также он предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму и заменить штрафы на тюремное заключение. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум.

Против выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она объяснила, что принцип «око за око» опасен для общества, а суд допускает ошибки. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме возвращения смертной казни в России.