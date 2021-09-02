Опубликовано предсмертное письмо последнего казнённого в России преступника

Было опубликовано предсмертное письмо российского маньяка Сергея Головкина, более известного по кличке Фишер. Он стал последним казнённым в РФ преступником и перед своей смертью написал матери прощальное письмо, слова преступника передаёт MK.RU.

Давай подумаем о главном и рассудим трезво. Мне стыдно. Стыдно писать это письмо, стыдно получать передачи. Я чувствую себя как инопланетянин, — признался Фишер.

В тексте письма Головкин обращался к родительнице со словами «дорогая мамулечка» и выражал сожаления о том, что ей пришлось узнать его «самую страшную тайну». Он рассказал, что ещё со школьной поры мечтал об убийствах и истязаниях, хотя и понимал, что его увлечения могут принести близким много горя. Он осознал, что такие поступки простить нельзя, но всё же надеялся на реабилитацию по отклонениям в здоровье. В заключение серийный убийца предложил матери отказаться от него.

36-летний маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер был казнён в ночь с 1 на 2 сентября 1996 года по обвинению в убийстве как минимум 11 несовершеннолетних мальчиков.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового расстрела нацистами мирных жителей Орловской области.