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03 июля 2025 в 11:15

Томатный взрыв: гаспачо по-домашнему — холодно и вкусно!

Рецепт гаспачо — острого холодного томатного супа Рецепт гаспачо — острого холодного томатного супа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летняя жара диктует свои правила, и холодные супы становятся настоящим спасением на кухне. Предлагаем вам освежиться с классикой — гаспачо, острым томатным супом родом из Испании. Этот рецепт удивительно прост и не потребует много времени, а результат — просто рай в тарелке в знойный день!

Нам понадобятся: томаты (4 шт., мясистые), крупный огурец (1 шт.), крупная репчатая луковица (1 шт.), крупный сладкий перец (1 шт.), лимонный сок или 9% уксус (1 ст. л.), чеснок (1 долька), острый соус табаско, оливковое масло (1 ч. л.), черный молотый перец, соль, томатный сок (до ½ ст.), вареная говядина, свежая зелень для подачи.

Сначала займемся томатами: сделайте крестообразные надрезы, бланшируйте, снимите кожицу, разрежьте и сложите в миску. Туда же отправьте очищенный лук и чеснок, влейте оливковое масло, соус табаско, лимонный сок или уксус, посолите и поперчите по вашему вкусу. Теперь возьмите погружной блендер и превратите все в однородное ароматное пюре.

Огурец, если хотите, очистите от кожуры и натрите на терке. Болгарский перец очистите от семян и нашинкуйте тонкими аппетитными полосками. Добавьте натертый огурец и нарезанный перец к томатному пюре и хорошенько перемешайте. Если консистенция супа кажется вам слишком густой, влейте немного томатного сока, но не более половины стакана.

Теперь самое важное — уберите миску с гаспачо в холодильник минимум на шесть часов, чтобы суп как следует охладился и все вкусы волшебным образом объединились. Перед самой подачей разлейте гаспачо по тарелкам, добавьте ломтики вареной говядины и щедро посыпьте свежей ароматной зеленью. Вот и все — ваш идеальный, освежающий и невероятно вкусный летний обед готов покорять сердца и утолять жажду!

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