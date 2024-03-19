19 марта: кидаем еду в колодец, едим шоколадную карамель, ищем трясогузок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздники 19 марта 2024 года

19 марта — 79-й день 2024 года для тех, кто живет по григорианскому календарю. В этот день отмечают профессиональный праздник моряки-подводники, мальчики чистят снег вокруг колодцев, а прилетевшие трясогузки пророчат раннюю весну. Узнаем, какие еще праздники, приметы и события выпадают на 19 марта 2024 года.

Какие праздники отмечает 19 марта Русская православная церковь

19 марта 2024 года по церковному календарю — второй день Великого поста. В этот день православным предписывается сухоядение. Также приветствуется посещение всех служб в храмах и чтение Великого Покаянного канона.

Кроме того, восточные христиане чтут память 42 мучеников, которые пострадали за веру в Амморее в середине IX века. В народе этот день также называют Константиновы круги.

У христиан также принято в этот день поминать усопших родственников.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Какие праздники отмечают 19 марта в России

Какие традиции известны для 19 марта

Из всех православных праздников, какие отмечают, Константиновы круги — самый необычный. Так, 19 марта 2024 года можно будет совершить народный обряд, который славяне сохранили со времен язычества, — очищение колодцев с водой. Считалось, что слежавшийся за зиму снег вокруг колодцев при таянии попадет в колодезный сруб и загрязнит питьевую воду. Чтобы этого избежать, выбирался юноша по имени Константин, в задачу которого входило убрать весь снег и лед вокруг главных колодцев деревни. При этом считалось, что беременным женщинам в этот день подходить к колодцам нельзя.

В этот день запрещалось ругаться и сквернословить, пить алкоголь и творить злые дела — считалось, что умершие родственники через воду смотрят на дела своих детей. Кроме этого, чтобы помянуть усопших родичей, славяне кидали еду в колодец.

В православной традиции в этот день достаточно просто освятить воду в колодезных срубах.

Какие праздники будут отмечать 19 марта в России и других странах

В России отмечают профессиональный праздник моряки-подводники.

В Финляндии дата связана с борьбой за равноправие мужчин и женщин.

Во всем мире отмечается День клиента и социальных работников.

Молодежь отмечает первый день года, когда можно гулять без шапки.

Для детей можно организовать празднование Дня шоколадной карамели.

Во всем мире желающие празднуют приход тепла и день приглашения к веселью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздники 19 марта 2024 года

Памятные дни и праздники 19 марта в России и мире

Для этого дня в мировой истории накопилось множество значимых дат.

1474 год — принятие первого в истории закона о правах на изобретения. Прообраз закона об авторском праве появился в торговом городе Венеция.

1682 год — папа римский по решению Церковного собора потерял право на низложение королей.

1697 год — царь Петр Алексеевич вместе со свитой первым из русских правителей отправился за границу. Визит получил название «Великое посольство».

1831 год — в США произошло первое ограбление банка. Иммигрант из Англии Эдвард Смит похитил огромную для того времени сумму — $245 тыс.

1859 год — парижской публике была впервые представлена опера «Фауст», написанная Шарлем Гуно.

1898 год — в Санкт-Петербурге начал работу Русский музей. Посетителям предлагалась экспозиция из 6 тыс. предметов искусства.

Фото: Timofei Izotov/Russian Look/Global Look Press Важные даты 19 марта

1899 год — в столице начала работу первая в Российской империи станция скорой медицинской помощи.

1906 год — вышел указ Николая II о формировании в составе Российского императорского флота подводных войск.

1913 год — нью-йоркская публика впервые смогла оценить оперу «Борис Годунов», написанную российским композитором Модестом Мусоргским.

1922 год — сдана в эксплуатацию радиобашня Коминтерна в Москве. Сегодня этот объект всей стране известен как телецентр «Шаболовка».

1953 год — в США прошла первая телетрансляция церемонии «Оскар».

1955 год — в Иерусалиме археологическая экспедиция нашла остатки водопроводной трубы, которая вела во дворец иудейского царя Ирода Великого. Само строение до наших времен не сохранилось.

1958 год — во Франции стартовала первая в истории сессия Европарламента.

1999 год — впервые в истории России из телецентра на Шаболовке была проведена прямая трансляция передач с применением технологии IP/TV.

Фото: Егоров Василий/ТАСС События 19 марта

В этот день в разные годы родились:

1629 год — Алексей Михайлович Тишайший, второй правитель из рода Романовых на русском престоле.

1821 год — британский мореплаватель, путешественник, исследователь обычаев и народов Африки, первооткрыватель озера Танганьика на том же континенте, переводчик сказок «Тысячи и одной ночи» и «Камасутры» на английский язык, капитан сэр Ричард Фрэнсис Бертон.

1865 год — один из самых известных ученых, специализировавшихся на изучении социальной жизни муравьев, описавший более 600 новых для науки видов этих насекомых, профессор Гарварда американец Уильям Мортон Уилер.

1936 год — первая экранная девушка Джеймса Бонда, секс-символ Швейцарии киноактриса Урсула Андресс.

1949 год — советский и российский музыкант, шоумен, известный шлягерами «Казанова», «Дельтаплан», «Зеленый свет», «Вернисаж», «Исчезли солнечные дни», «Маргарита», «Девять хризантем», Валерий Леонтьев.

1955 год — американский киноактер, звезда боевиков 1990-х годов, снявшийся в таких лентах, как «Пятый элемент», «12 обезьян», «Детективное агентство «Лунный свет», «Шестое чувство», «Криминальное чтиво», пенталогии «Крепкий орешек», Брюс Уиллис.

1991 год — выпускник академии «Локомотива» российский футболист Александр Кокорин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дни рождения 19 марта

Также в этот день мир покинули:

1746 год — внучатая племянница Петра I, урожденная Елизавета Катарина Кристина, принцесса Мекленбург-Шверинская, мать и регент императора Иоанна VI Анна Леопольдовна.

1879 год — инженер, изобретатель первых образцов скорострельных артиллерийских орудий Владимир Барановский.

1916 год — русский художник, автор таких работ, как «Степан Разин», «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», Василий Суриков.

1962 год — второй сын Иосифа Сталина от брака с Надеждой Аллилуевой, летчик, один из самых молодых генералов Советской армии Василий Сталин.

2008 год — футуролог, фантаст, автор произведений «Конец детства», «Лунная пыль», «Пески Марса», «Город и звезды», «Свидание с Рамой», «Девять миллиардов имен» сэр Артур Кларк.

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