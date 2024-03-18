18 марта: Чистый понедельник, Конон Огородник, День дизеля и вещих снов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздники 18 марта 2024 года

18 марта — 78-й день 2024 года в соответствии с григорианским календарем. До начала 2025 года остается 288 дней. У восточных христиан начинается Великий пост, длящийся до Пасхи. Узнаем, какие еще праздники отмечают 18 марта православные, а также какие важные даты выпадают на этот день в разных странах мира.

Какие праздники 18 марта 2024 года отметят восточные христиане

Русская православная церковь 18 марта 2024 года будет отмечать сразу несколько праздников:

Первый день Великого поста. Чистый понедельник. В этот день православные очищаются от всего, что может помешать им выдержать пост. Принято прибираться, наводить чистоту во дворе, стирать, ходить в баню.

Конон Огородник. День поминовения Конона Исаврийского. Погиб за христианскую веру. В народе почитается покровителем всех, кто работает на земле, и всего, что растет. У святого просят защитить будущий урожай от непогоды и вредителей. В южных регионах России в этот день можно начинать подготавливать землю к посевам. В северных регионах огородники начинают готовить семена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 18 марта 2024 года

Празднование иконы Божией Матери «Воспитание». Древний византийский образ Богородицы, перед которым молятся о здоровье, послушании, успехах для детей.

Какие праздники отмечают 18 марта в мире

18 марта 2024 года в мире будут отмечать следующие праздники:

День изобретения электробритвы;

День создания дизельного двигателя;

День коробок и ящиков;

Праздник вещих снов;

День ажурного овсяного печенья.

Приметы и обычаи для 18 марта

Помимо праздников для 18 марта у славян существовал целый ряд обычаев, традиций и примет.

В этот день молились о пропавших без вести.

Ясная погода предвещало лето без града.

Луна в синей дымке означала дождливую погоду.

Прилет трясогузок в этот день пророчил теплую весну.

Если вороны кричат, повернув клюв на север, то жди холодов.

Появление первых подснежников в этот день означало, что можно начинать пахоту.

Появление грызунов в поле и в доме предвещало неурожай.

Чтобы не болели ноги, надо рассыпать в этот день навоз на огороде и топтать его ногами.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Какие праздники отмечают 18 марта в России

Какие еще праздники и памятные даты отмечают в России и в мире 18 марта

На 18 марта в разных странах мира выпадают не только праздники, но и различные памятные даты.

1229 год — германский император Фридрих II коронован государем восстановленного Иерусалимского королевства.

1314 год — в Париже суд приговорил тамплиеров к пожизненному заключению, а великого магистра ордена Жака де Моле — к аутодафе.

1325 год — основан ацтекский альтепетль Теночтитлан, будущая столица империи ацтеков. Теперь на этом месте располагается Мехико.

1662 год — на улицах Парижа стал курсировать первый общественный транспорт — восьмиместные кареты на конной тяге, получившие название «омнибусы».

1797 год — император Павел I своим указом систематизировал все ранее изданные законы Российского государства.

1805 год — Россия, Австрия и Англия решили заключить коалицию, направленную против Франции и ее императора Наполеона I.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru События 18 марта

1839 год — в Китае введен мораторий на импортные поставки опиума — начало первой опиумной войны.

1869 год — члены Русского химического общества заслушали сообщение об открытии Дмитрием Менделеевым периодической системы элементов.

1891 год — установлена телефонная связь между Парижем и Лондоном.

1892 год — генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли приобрел в Лондоне декоративную чашу за 10 гиней. В следующем году приз был вручен команде «Монреаль ААА» чемпиону Любительской хоккейной ассоциации Канады под названием «Хоккейный кубок вызова». Сейчас эта награда известна как Кубок Стэнли.

1902 год — голос известного тенора Энрико Карузо впервые был записан на фонограф.

1917 год — опубликован акт об отречении от престола последнего российского императора Николая II.

1931 год — американская компания Schick начала производство электробритв.

1946 год — в СССР принята программа первой послевоенной пятилетки.

1949 год — учреждение НАТО.

1965 год — советский человек впервые в мире вышел в открытый космос. Космонавт Алексей Леонов пробыл за бортом корабля «Восход-2» 12 минут 9 секунд.

1974 год — на вооружение Советской армии были принят АК-74 Михаила Калашникова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 18 марта

1992 год — в США компания Microsoft презентовала новую версию операционной системы Windows— 3.1.

В этот день в разные годы родились:

1749 год — редактор мемуаров государыни Екатерины Великой, ее личный секретарь Александр Храповицкий.

1757 год — русский провидец, предсказавший важные для государства события конца XVIII, XIX, ХХ и XXI веков. Свои видения, в том числе обстоятельства смерти всех российских императоров, крупные войны, правление первого президента России и будущее страны он описал в сочинениях, некоторые из которых дошли до наших дней. Провидца звали Василий Васильев или монах Авель.

1796 год — швейцарский ученый, один из основоположников синтетической геометрии Якоб Штейнер.

1844 год — композитор, автор произведений «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» Николай Римский-Корсаков.

1858 год — немецкий конструктор, изобретатель двигателя внутреннего сгорания Рудольф Дизель.

1866 год — британский физиолог, популяризатор понятия «гормон» Эрнест Старлинг.

1907 год — сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили.

1949 год — худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 18 марта

1959 год — французский режиссер, постановщик лент «Пятый элемент», «Подземка», «Голубая бездна», «Никита», «Леон», «Люси», «Валериан и город тысячи планет», Люк Бессон.

1980 год — российский фигурист, многократный призер международных соревнований Алексей Ягудин.

Также в этот день ушли из жизни:

1314 год — 23-й, и последний магистр ордена Тамплиеров Жак де Моле.

1584 год — первый русский царь Иван Грозный.

1964 год — американский математик, основоположник кибернетики Норберт Винер.

2014 год — американский фантаст, автор произведений «Глаза Солитарио», «Жнец», «Конец жизни, которую мы знали», «Охотник на ягуаров», «Зеленые глаза» Люциус Шепард.

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