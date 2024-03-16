16 марта: блины, выход из спячки и экономическая безопасность России

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

16 марта 2024 года

16 марта — 76-й день високосного 2024 года. Широкая Масленица подходит к концу, и отмечающие уже готовятся к сжиганию чучела. А в народе проводят обряды для привлечения красоты и остерегаются ходить в лес. Рассказываем все, что нужно знать про 16 марта: какой праздник справляют в этот день и какие приметы, поверья и интересные факты связаны с этой датой.

16 марта 2024 года — праздник сотрудников ГУЭБиПК, или День экономической безопасности России

Чтобы выяснить, какой праздник приходится на 16 марта 2024 года, обратимся к светскому календарю. На территории РФ отмечают день борцов за безопасность экономики — сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Праздник приурочен к дате основания советского Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией в 1937 году.

В течение века Отдел несколько раз менял название. С 2011 года он известен как Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, кратко — ГУЭБиПК. Но при всех изменениях ключевые задачи подразделения оставались и остаются прежними.

В число обязанностей ГУЭБиПК входят борьба с коррупцией, контрафактом и хищением денег, противодействие теневой экономике, регулирование отношений на потребительском рынке и многое другое. Праздник 16 марта — это день, когда отличившимся сотрудникам МВД вручают награды и премии.

Фото: Public domain/Wikimedia Большая эмблема ГУЭБиПК

16 марта — Золовкины посиделки, или масленичная суббота

Говоря про праздники 16 марта 2024 года, скажем пару слов и о Масленице. На это число приходится масленичная суббота. В народе она известна как Золовкины посиделки. Следуя традициям, замужняя женщина должна пригласить в гости сестер мужа — золовок, а также их мужей и подруг. Гостей нужно встретить не только угощениями, но и ценными подарками. Золовки в свою очередь тоже готовят презент для невестки.

Суббота — предпоследний день Широкой Масленицы. 16 марта 2024 года действуют те же предписания и запреты, что и во всю Сырную седмицу. Ни в коем случае нельзя предаваться унынию и ссориться. Вместо этого стоит накрыть пышный стол, присоединиться к уличным гуляниям, привести в порядок могилы усопших родственников. И, конечно, самое время готовиться к кульминации торжества — сжиганию чучела.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 16 марта — Золовкины посиделки, или масленичная суббота

16 марта — праздник Евтропиев день в России

Продолжаем говорить про народные празднества и поверья. В России 16 марта справляют праздник Евтропиев день. Верующие чтут память святого Евтропия Амасийского. Он вошел в историю религии как мученик, пострадавший за веру во времена гонения на христиан (рубеж III–IV веков). Вместе с другими верующими Евтропий был схвачен язычниками и подвергнут жестоким пыткам. Во время истязаний ему было явление: сам Господь Бог спустился к мученикам, чтобы укрепить их силы. После многодневных страданий Евтропий был распят на кресте. Он оставался верен Христу до самого конца.

В народе праздник 16 марта стали называть Евтропиевым днем. Считалось, что в этот день выходят из спячки медведи. Поэтому славяне держались подальше от леса. А после заката солнца они и вовсе старались не покидать дом — чтобы ненароком не встретиться с нечистью.

16 марта наблюдали за природными явлениями, в особенности — за поведением птиц. По поверью, так можно узнать, чего ждать от погоды в будущем. Вот некоторые из распространенных примет:

дикие гуси возвращаются перед паводком;

если птицы летают низко, то и вода в озерах и реках почти не поднимется;

возвращение скворцов пророчит урожайный год;

воробьи собираются под крышей, а синицы громко щебечут — к потеплению.

Фото: obitel-minsk.ru Евтропий Амасийский

Приметы на 16 марта: что можно и нельзя делать

На Евтропиев день славяне устраивали ритуальный обход поля. Считалось, что поле нужно пересечь особым образом — крест-накрест. Так якобы можно заручиться поддержкой солнца: снег растает быстрее и земля будет готова к посеву. Еще один ритуал праздника 16 марта в России — наложение крестного знамени на ворота, двери и окна жилища. Это должно защитить жителей дома от несчастий.

На Евтропия проводили обряд привлечения молодости и красоты. Все, что для него требуется, — это вода, таз или кастрюля и серебряный предмет (иногда вместо него используют яйцо). Накануне праздника оставьте серебро в емкости с водой. А утром, проснувшись до рассвета, умойте получившимся «настоем» лицо. Так, по поверью, можно сохранить привлекательность.

Наконец, 16 марта 2024 года стоит заняться благотворительностью. Считается, что все благие дела вернутся сторицей. Поэтому на Евтропия помогают домашних животных, подают милостыню, благоволят всем просящим.

Если же говорить про запреты, то в Евтропиев день нельзя:

скупиться;

брать или давать в долг после заката;

сдавать кровь, ложиться на операцию — словом, делать что-либо, связанное с проколами и порезами;

выносить мусор после полудня.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы на 16 мапиа

Какие события произошли 16 марта

Итак, мы выяснили, какой праздник справляют 16 марта. Продолжаем делиться интересными фактами, связанными с этой датой, и обратимся к истории. На шестнадцатый день весны пришлись следующие яркие события:

1831 — в Париже вышел из печати роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго;

1870 — в Нижнем Новгороде начали использовать первый в России мартен — печь для переплавки чугуна и черных металлов в сталь;

1917 — выпущена первая тушь для ресниц, предназначенная для ежедневного использования, производителем стала компания «Maybelline»;

1927 — в Советском Союзе стартовало массовое производство линз для очков;

1936 — выпущен первый в Советском Союзе легковой автомобиль — «ГАЗ-М1»;

2014 — в рамках референдума о статусе Крыма полуостров вошел в состав России.

Фото: kskdivniy.ru/CC BY-SA 4.0/Wikimedia ГАЗ-М1

Знаменитости, родившиеся 16 марта

Не меньший интерес представляют знаменитые личности, родившиеся 16 марта. Вот некоторые из них:

Анна Аткинс (1799–1871) — ученая, одна из первых женщин-фотографов в истории, первая в мире издала сборник фотоиллюстраций;

Мартин Бейеринк (1851–1931) — ученый, один из «первопроходцев» микробной экологии и вирусологии;

Генрих Кайзер (1853–1940) — физик, обнаружил примесь гелия в земной атмосфере;

Александр Попов (1859–1906) — электротехник, «отец» радио;

Александр Беляев (1884–1942) — писатель-фантаст, «первопроходец» советской научной фантастики;

Николай Кондратьев (1892–1838) — экономист, автор теории «Кондратьевых циклов» — теории о цикличных подъемах и спадах мировой экономики;

Владимир Левков (1895–1954) — инженер, изобретатель СВП — судов на воздушной подушке;

Аркадий Чернышев (1914–1992) — хоккеист, «отец» школы хоккея с шайбой в СССР;

Владимир Комаров (1927–1967) — космонавт, военный летчик, инженер, герой СССР;

Реймонд Ваган Дамадьян (1936–2022) — врач, создатель МРТ;

Игорь Захаркин (р.1958) — заслуженный тренер России, экс-тренер сборной РФ по хоккею.

Фото: Роскосмос Владимир Комаров

Именины 16 марта

Разговор о праздниках 16 марта 2024 года подходит к концу. Осталось обратиться к святкам и узнать, кто отмечает День ангела в этот день. Именинниками стали:

Марта;

Марфа;

Михаил;

Севастьян.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 16 марта 2024 года. Народные приметы советуют творить как можно больше благих дел. И, конечно, не лишним будет пригласить в гости родственников, заранее приготовив стопку пышных румяных блинов.

Читайте также:

Печем блины, встречаем гостей: как и когда отмечают Масленицу в 2024 году

Для головы, живота и сердца: какие лекарства нужны для домашней аптечки

Три рецепта сырников: классический, с изюмом и без сахара

Льготная ипотека: условия, доступные программы и все, что нужно знать

Как избавиться от насекомых в доме: 10+ проверенных народных способов