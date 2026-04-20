20 апреля 2026 в 13:55

В Киргизии призвали страны ШОС объединиться против новых эпидемий

Минздрав Киргизии: мир сталкивается с новыми эпидемиологическими угрозами

Все жители планеты в настоящее время сталкиваются с новыми эпидемиологическими вызовами и климатическими изменениями, заявил глава Минздрава Киргизии Дамир Осмонов. По его словам, которые передает ТАСС, взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в противодействии этим угрозам может быть эффективным.

Когда мир сталкивается с новыми эпидемиологическими угрозами, климатическими изменениями и кадровыми вызовами, наше сотрудничество становится особенно востребованным, — подчеркнул Осмонов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением оспы обезьян в мире заметно ухудшается, а число заболевших за последние годы увеличилось в несколько раз. По его оценке, динамика роста заболеваемости вызывает серьезную обеспокоенность. Он уточнил, что основным способом передачи оспы обезьян остается воздушно-капельный путь.

До этого в Сибири зафиксирована крупная вспышка пастереллеза среди крупного рогатого скота. Инфекция обнаружена сразу в нескольких регионах, что уже привело к введению Казахстаном запрета на ввоз мяса из России.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
