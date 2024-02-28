Захарова оценила слова Пашиняна о «призывах» РФ к госперевороту в Армении Захарова: cлова Пашиняна о «призывах» РФ к перевороту в Армении безосновательны

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Мария Захарова

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «призывах» со стороны России к государственному перевороту в республике не имеют под собой никаких оснований, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва никогда не допускала даже намека на подобное.

Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было, — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД прокомментировала высказывания Пашиняна о том, что Москва больше не может оставаться ключевым партнером Еревана в оборонной и военно-технической сферах. Захарова заявила, что Россия и Армения по-прежнему являются союзниками. Она отметила, что между странами действует ряд соглашений в военной сфере, а Ереван находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Пашинян идет по пути разрушения отношений с Россией подобно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его словам, глава армянского правительства рискует «потерять Ереван». Он отметил, что Армения отвернулась от структур ОДКБ и стала принимать участие в учениях НАТО. Теперь же Пашинян намеревается отказаться от сотрудничества с РФ в военной сфере, забыв, что его предыдущий демарш привел к событиям в Карабахе, указал депутат.