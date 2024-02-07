Захарова ответила на слова Пашиняна о России Захарова: Россия и Армения остаются союзниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что РФ и Армения остаются союзниками. Дипломат выразила надежду, что Ереван учтет это в текущей геополитической обстановке. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что в силу ряда причин Россия не может быть ключевым партнером страны в оборонной и военно-технической сферах.

В связи с высказыванием премьер-министра Армении хочу подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. И рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор, — «правильный» не с точки зрения России, а интересов народа Армении, — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что у России и Армении действует надежная двусторонняя договорно-правовая база в сфере безопасности и военного сотрудничества. В частности, она указала, что между странами действуют договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года, договор о российской военной базе на территории Армении от 1995 года, межгосударственное соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО 2015 года.

Обе стороны имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и обеспечение безопасности. Ереван также находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ, в том числе на случай возможной агрессии, — подчеркнула она.

До этого Пашинян заявил, что когда-то в Армении 95–97% отношений в оборонной сфере приходилось на Россию. По его словам, теперь этого не может быть «как по объективным, так и по субъективным причинам».