В Самаре волонтеры достали из канализации жалобно скулившего щенка

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Самаре волонтеры спасли щенка, который провалился в канализацию, передает «КП-Самара». По данным издания, местная жительница услышала жалобно скулившее животное и вызвала помощь.

Питомец провалился в колодец у ТЦ «Мега», который был завален снегом. Неизвестно, сколько времени щенок провел в канализации. Как сообщает издание, животное отделалось испугом и сейчас находится на передержке, местные жители надеются как можно скорее найти ему хозяев.

Ранее в Москве жители обнаружили пять собак в доме на колесах, припаркованном недалеко от Бескудниковского бульвара. В Сеть попало видео, на котором видно, как животные выглядывают из окна прицепа и воют от беспомощности. На место прибыли полицейские.

Позже хозяйка собак все же объявилась и рассказала, что купила вагончик пару дней назад, но не для собак, а для путешествий. По ее словам, алабаи плохо прижились в квартире, поэтому сами попросились на природу, а бигль остался с ними. Москвичка уточнила, что четвертую собаку, дворняжку, подобрала по дороге и решила на какое-то время приютить у себя.

До этого сотрудники полиции попали в квартиру в подмосковном Томилино, где была заперта собака. На опубликованных кадрах видно, что квартира предполагаемого хозяина собаки находится в неухоженном состоянии, самого его внутри нет. Спасенного спаниеля забрали волонтеры.