15 марта: отстаиваем права и сажаем помидоры. Чем еще интересен этот день?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

15 марта 2024 года

15 марта — 75-й день високосного 2024 года. Широкая Масленица подходит к концу и скоро уступит место Великому посту. Начинается долгожданный для многих сезон рассады. Рассказываем, какой праздник справляют 15 марта. А также делимся интересными фактами, связанными с этой датой, и перечисляем овощные культуры, которые стоит посеять в этот день.

15 марта — Всемирный день прав потребителей

15 марта 2024 года жители разных стран и континентов празднуют Всемирный день прав потребителей. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1983 году. Праздник отсылает нас к 1962 году, а именно к обращению Джона Кеннеди к Конгрессу США. Американский экс-президент сформулировал понятие «потребитель». Он также перечислил базовые потребительские права, в числе которых право:

на безопасность — товары и услуги должны быть безвредны для потребителя при соблюдении правил эксплуатации;

на качество — товар или услуга обязаны соответствовать заявленному описанию и быть пригодными для эксплуатации;

на информацию — потребитель должен иметь доступ к полному описанию товара или услуги, включающему сертификаты качества, гарантийный срок, сведения об исполнителе и так далее;

быть услышанным — потребитель может обратиться к исполнителю с интересующими вопросами, обсуждать товар или услугу в публичном пространстве, вступать в дискуссии и не только.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru 15 марта — Всемирный день прав потребителей

Идея Кеннеди получила развитие. По инициативе Международной организации потребителей приведенный выше перечень был расширен. В нем появились такие понятия, как право на:

возмещение ущерба — потребителям компенсируется любой вред, в том числе вызванный предоставлением неполной, ненадлежащей информации;

потребительское образование — потребитель может получить любые знания и навыки, которые помогут ему в отстаивании своих прав;

удовлетворение основных потребностей — потребитель должен иметь доступ к продуктам и услугам первой необходимости (жилью, питанию, здравоохранению и так далее);

здоровую окружающую среду — потребитель должен жить в безопасном для себя и будущих поколений окружении.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Восемь основных принципов для защиты интересов потребителей

Так звучат восемь основных принципов для защиты интересов потребителей. В 1895 году они были приняты Организацией Объединенных Наций. Таким образом, потребительские права были юридически признаны по всему миру.

На территории РФ за защиту прав потребителей отвечают Роспотребнадзор и Союз потребителей России. Пострадавшие граждане также могут обратиться в суд, полицию, Роскомнадзор и департамент здравоохранения.

День Державной иконы Божией Матери — праздник 15 марта в России

В России 15 марта — праздник почитания церковной святыни — чудотворной Державной иконы Божией Матери. Явление иконы состоялось 15 марта 1917 года (по григорианскому календарю), в день, когда император Николай II отрекся от престола. Образ обнаружили в храме села Коломенского. По преданию, его нашли благодаря крестьянке Евдокии Адриановой. На женщину снизошло видение, указавшее ей, где искать реликвию.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Подлинник иконы из Казанской церкви села Коломенского

На иконе изображены Царица Небесная и Младенец Христос. Божия Матерь восседает на троне, ее голова украшена короной. Она облачена в алые одеяния и держит в руках державу и скипетр. От царской символики и пошло название иконы — Державная.

Интересно, что сегодня образ считается святыней российских монархистов. Его трактуют как символ попечительства Богоматери над страдающим и «беснующимся» русским народом. Впрочем, верующие обращаются к Державной иконе с самыми разными просьбами. Они молят ее об исцелении, укреплении веры, прекращении войн, вразумлении и даже помощи в любовных и финансовых делах.

15 марта — пятый день Масленицы

Нельзя рассказать, какой праздник справляют 15 марта 2024 года, не упомянув Масленицу. На этот день приходится масленичная пятница, или Тещины вечерки.

По традиции каждый мужчина должен принять в гостях тещу, ее родственниц и подруг. Он обязан продемонстрировать расположение и уважение к матери супруги. Впрочем, на этом его задачи заканчиваются. Ответственность за угощения лежит на его жене.

Еще больше о масленичных традициях читайте в нашем материале. Там же вы найдете простой рецепт классических румяных блинов.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Масленичные традиции 15 марта

Федот Ветронос — народный праздник 15 марта

Настало время обратиться к народному календарю. У славян 15 марта — праздник Федот Ветронос. В этот день вспоминают мученика Феодота Киринейского. Его жизнь пришлась на рубеж III–IV веков, время преследования христиан.

Святой Феодот остался в истории религии как епископ кипрского города Кириния (Кирения). Он открыто проповедовал христианство и призывал язычников к покаянию. За это он был заточен в тюрьму и подвергнут многодневным пыткам. Несмотря на истязания, святой Феодот был непоколебим в вере. И некоторые из палачей, пораженные его стойкостью, уверовали в Христа.

Заточение епископа продолжалось до 324 года — до восхождения на трон Константина Великого. Гонения на христиан были прекращены, а мученики были выпущены на свободу. Вернувшись к епископской жизни, Феодот Киринейский продолжил проповедовать христианство, чем и занимался до самой смерти.

Фото: Byzantine mosaicist, ca. 1000/Public domain/Wikimedia Commons Константин Великий

В России праздник 15 марта — день «закипания подводных источников» (или, проще говоря, половодья) и порывистых весенних ветров. Отсюда и его название — Ветронос. Славяне старались не выходить из дома, опасаясь вихря, срывающего сосульки и снег с крыш. По Федоту судили о грядущем лете:

если с юга дуют теплые ветра, лето будет дождливым, но жарким;

какая погода выдалась на 15 марта, такую стоит ждать и в июле;

длинные сосульки — к долгой весне;

холодный ветер — к холодному лету;

пришли мороз и снегопад — значит, трава прорастет нескоро, а сенокос выдастся скудным;

ясный солнечный полдень пророчит богатый урожай хлеба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Погодные приметы на 15 марта

Приметы на 15 марта: что можно и нельзя делать

Праздник 15 время — подходящее время для того, чтобы заняться рассадой. Согласно народным поверьям, в этот день стоит сеять:

помидоры;

сельдерей;

перец;

лук;

баклажаны.

На Федота задабривают домового. Делается это несложно. Достаточно купить и поставить на подоконник красную герань. Важное условие — торговаться, пытаться сбить цену на цветок нельзя. А сдачу и вовсе стоит оставить продавцу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Покупка герани — традиция 15 марта

По примете, на Федота Ветроноса запрещается:

есть кашу, заправленную чем-либо, кроме меда;

поднимать найденные на улице деньги;

пришивать пуговицы, штопать одежду;

покупать вещи.

Все это чревато неприятностями: можно «пришить» к себе чужие беды, навредить здоровью, потратить деньги впустую. А еще, согласно суеверию, беременным женщинам нельзя обнимать чужих детей. В противном случае у них родится тревожный, нервный ребенок.

Какие события произошли 15 марта

Мы выяснили, какой праздник отмечают 15 марта. Пришло время поделиться интересными фактами, связанными с этой датой. Она осталась в истории как день начала Венгерской революции, премьеры Симфонии № 1 Сергея Рахманинова, открытия первой в Японии всемирной выставки «Экспо-70». Вот некоторые другие события, пришедшиеся на 15 число:

Фото: Mario Nunes Vais, Public domain/Wikimedia Commons Сергей Рахманинов

1800 год — в Санкт-Петербурге достроен Михайловский замок;

1818 год — разработана «Государственная уставная грамота» — первый конституционный проект Российской Империи;

1822 год — по решению Александра I крепостных людей начали ссылать в Сибирь;

1892 год — американец Джесс Рено запатентовал «движущуюся лестницу» — эскалатор;

1906 год — в Великобритании зарегистрировали компанию «Роллс-Ройс»;

1927 год — стартовало строительство Днепровской ГЭС;

1985 год — официально зарегистрирован первый домен .com;

1990 год — Михаил Горбачев принес присягу и стал первым (и последним) президентом Советского Союза.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Михаил Горбачев

Кто из знаменитостей родился 15 марта

Что объединяет писателя Юрия Бондарева, астронавта и первого человека на Марсе Алана Бина и актрису Любовь Аксенову? Эти столь непохожие личности имеют нечто общее: все они родились 15 марта. На эту дату пришелся день рождения целой плеяды знаменитостей, в числе которых:

Чезаре Беккариа (1738–1794) — общественный деятель, мыслитель, философ, яркий представитель эпохи Просвещения;

Джон Сноу (1813–1858) — врач, один из отцов эпидемиологии;

Владимир Грингмут (1851–1913) — политический деятель, монархист, основатель Русской Монархической партии;

Эмиль Адольф фон Беринг (1854–1917) — врач, бактериолог, иммунолог, создатель противодифтерийной сыворотки;

Владимир Хавкин (1860–1930) — бактериолог, иммунолог, разработавший вакцины против чумы и холеры;

Тигран Мелкумян (1902–1974) — теплофизик, создатель первых дизельных и форсажных двигателей в СССР;

Жорес Алферов (1930–2019) — физик, разработчик полупроводниковых гетероструктур, внес вклад в развитие микроэлектроники;

Валентин Распутин (1937–2015) — писатель, один из наиболее ярких представителей направления «деревенская проза»;

Владас Чесюнас (1940–2023) — гребец на каноэ, чемпион ОИ и мира, мастер спорта Советского Союза;

Рубен Дишдишян (р.1959) — продюсер, основатель кинокомпании «Централ Партнершип»;

Ева Лонгория (р.1975) — актриса, предпринимательница, продюсер;

Веселин Топалов (р.1975) — шахматист, гроссмейстер, чемпион мира;

Брис Гияр (р.1982) — фехтовальщик, чемпион ОИ, Европы и мира;

Поль Погба (р.1993) — футболист-полузащитник, чемпион мира;

Марк Шайфли (р.1993) — хоккеист-нападающий, чемпион мира.

Фото: IMAGO/Giuseppe Maffia/Global Look Press Поль Погба

Именины 15 марта

Завершая разговор о праздниках 15 марта 2024 года, вновь обратимся к церковному календарю. Следуя святцам, в середине марта справляют именины:

Федот (Феодот);

Арсений;

Савва;

Николай;

Иосиф.

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 15 марта 2024 года. Это день информирования и осведомленности о правах потребителя, то есть каждого из нас. А еще подходящее время для встречи с родственниками и огороднических работ.

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