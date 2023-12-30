«Пьянства и мордобоя не учинять»: как отмечали Новый год в старину на Руси

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Празднование Нового года на Руси менялось в течение веков как по дате праздника, так и по сопровождающим его традициям и обрядам. Обновлялось и смысловое наполнение праздника. Почему наши предки отмечали Новый год сначала в марте, потом в сентябре, затем в январе, как менялись традиции празднования — в материале NEWS.ru.

Новый год как новая жизнь с марта

Самая древняя традиция празднования Нового года из дошедших до нас — мартовская. Она бытовала у множества древних народов, в том числе и у скифов, и у наших предков — славян, и в родоплеменные времена, и в Средневековой Руси. Празднование нового года в марте объясняется сменой времен года. Холодная, стылая зима, которую в древности связывали со смертью и сном природы, сменялась теплом, капелью и набуханием почек на деревьях — предтечей новой жизни, новой листвы.

То есть с марта начиналось пробуждение, новое рождение природы. В раннем Средневековье, когда на Восточно-Европейской равнине в плавильном котле славянских и финно-угорских племен формировалось Русское государство, Русь, основой жизненного уклада было сельское хозяйство. Соответственно, весна воспринималась как рождение и юность природного цикла, лето — как зрелость, осень — как старость, зима — как смерть. Поэтому вполне логично было считать март началом нового года.

Дата 1 марта была во многом условной. Часто праздничные обряды начинали проводить тогда, когда по всем приметам ожидалось наступление явного потепления. Это могло быть и 25 февраля, и 10 марта, и даже день весеннего равноденствия — 22 марта. Хотя климат в раннем Средневековье напоминал современный, это был один из малых климатических оптимумов, однако заморозки в марте были вполне обычной вещью. Недаром появилась пословица: «Пришел марток — надевай двое порток».

А традиция отмечать приход Нового года именно 1 марта вне зависимости от погоды распространилась по всей Европе из Римской империи: покорившие большую часть континента римляне «канонизировали» дату.

Как на Руси отмечали мартовский Новый год

Поскольку сам праздник в те времена был сугубо утилитарным и означал начало нового цикла сельскохозяйственных работ, то и обряды, связанные с ним, были тому под стать. Наши предки молились богам (времена-то были или языческими, или языческо-христианскими, ведь на Руси до XIV века язычество и христианство соседствовали), просили подходящей для полевых работ погоды, хорошего урожая и приплода домашней скотины. Приносили жертвы — в основном из оставшихся с зимы продуктов питания.

Традиция наряжать праздничное дерево, кстати, тоже зародилась тогда: она бытовала у всех индо-арийских народов и их соседей. В том числе и у славян, и у финно-угров (а также у балтов, германцев, а ранее — у готов и скифов). Дерево наряжали цветными ленточками или колокольчиками. Причем наряжали не обязательно елку. Праздничным деревом могла стать, например, береза.

С тех пор пошли и традиции масленичных обрядов. Собственно, Масленица — это и есть празднование Нового года по-язычески, проводы зимы и встреча весны. Со всем причитающимся атрибутами — поминанием предков ритуальной едой (блинами), конными скачками, ритуальными кулачными боями (не просто драка, а соревнования по четко определенным правилам), и, конечно, сжиганием чучела Масленицы.

Новый год по-византийски — в сентябре

Традиция отмечать наступление нового года 1 сентября уже чисто христианская и пришла к русам вместе с византийскими миссионерами, проповедовавшими среди них христианство. Еще в 325 году нашей эры первый Вселенский — Никейский собор христианской Церкви постановил вести летоисчисление от библейского сотворения мира (5508 лет до рождества Христова), а началом года считать 1 сентября.

На Руси эта традиция приживалась долго, и общепринятым празднование Нового года с 1 сентября стало лишь к середине XV века. Этому способствовали и политические перемены — трудами и войнами великих московских князей Василия II и Ивана III разрозненные русские княжества стали собираться в единую державу с едиными внутренними порядками. С 1495 года 1 сентября в Кремле проводились церемонии «О начатии нового лета», в которых участвовал царь и митрополит (позднее — патриарх), а затем было торжественное шествие по окрестным улицам.

Фото: Sychkov Fedot/Public domain/Wikimedia Commons

Как праздновали в сентябре

Сентябрьский Новый год стал праздником семейным и религиозным, в отличие от предшествующего сельскохозяйственного. На Руси, ставшей Русским царством, в этот день принято было собираться у старшего в роду всей семьей, вплоть до внуков и правнуков. Устраивалось застолье, которое могло длиться далеко за полночь. Младших угощали сладостями или одаривали немудреными подарками, например игрушками. А взрослые вели застольные беседы о делах (можно было и под чарочку хмельного, но в меру). Утром всей семьей шли на службу в церковь.

При этом серьезных подарков не делали и разгульного застолья не устраивали — не тот был повод, потому что главным праздником считалось Рождество, а 1 сентября — так, семейные посиделки с угощениями. К тому же после воцарения династии Романовых 1 сентября установилось и в качестве начала учебного года в церковных и монастырских школах, а какие уж тут гуляния школярам, коль завтра на учебу.

Историк-медиевист Дмитрий Володихин пояснил NEWS.ru характер восприятия Нового года до Петра Великого, почему он не стал поводом для больших праздников.

«В русском средневековье год действительно начинался в разное время — и в марте, и в сентябре, и в другие дни. Но нельзя сказать, чтоб эти даты как-то широко праздновались. Речь идет о том, что начинался сельскохозяйственный год, финансовый или учебный. И по таким поводам могли быть раздачи символических подарков, калачей например. Или проводилась смена официальных лиц в разных должностях в связи с тем, что они „годовали“, то есть отбывали годовой срок обязанностей. Но праздников в нашем современном понимании не было никаких», — пояснил историк.

Наш январский Новый год — петровский

Петр I, насмотревшись во время Великого посольства на европейские порядки и решив внедрять их в России, издал в 1699 году указ, согласно которому новый 1700-й год полагалось отсчитывать с 1 января. Притом указал это Петр дважды. Видать, чтоб подданные точно запомнили и уяснили: сначала дал короткий указ 15 декабря, а затем полный, по всей форме, 20 декабря.

Согласно царскому повелению, отныне полагалось во дворах и в домах украшать елки.

«После должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых», — говорилось в указе от 20 декабря 1699 года.

Там же впервые упоминаются праздничные салюты: «боярам, и окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится».

Однако после Петра, хотя новый год и стали отсчитывать с 1 января, но отмечать перестали. Традиция праздновать возобновилась лишь в XIX веке.

«Новый года — это, в сущности, изобретение Петра I. 1700 год — первое празднование на новый манер, но оно не прижилось. Затем, уже в XIX век,е царствующая семья вводила новогодний праздник как детское торжество, дополняющее Рождество. Этот праздник распространился среди дворянства и купечества, но широкого распространения в народе не получил. В реальности как массовое всенародное мероприятие Новый год был введен уже в середине 1930-х годов при советской власти. Тогда он стал таким, каким мы его сейчас знаем», — рассказал Володихин.

Фото: Makovsky Konstantin/Public domain/Wikimedia Commons

По велению Петра

Советский Новый год принес нам обязательных мифологических героев праздника — Деда Мороза и Снегурочку, а также возродил петровские традиции — украшение елки и праздничные фейерверки, «сколько у кого случится». Но в первом (коротком) петровском повелении есть и другие указания, актуальные в наше время, да, пожалуй, и во все времена.

Есть там такие слова: «А в знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, детей забавлять, на санях катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других дней в году хватает».

Хотя часть исследователей считает этот указ позднейшей подделкой, а реальным только документ от 20 декабря 1699-го, но... Очень уж хороша подделка — сколько лет ни минуло, а советы совсем не устарели.

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