Раскрыта ранее неизвестная деталь попытки мятежа Пригожина Военкор Кашеварова заявила, что Пригожин остановил мятеж после одного звонка

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Военный корреспондент Анастасия Кашеварова рассказала в Telegram-канале, что во время попытки мятежа, связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, в июне 2023 года ему звонили многие, в том числе из Кремля, однако он не брал трубки. По ее словам, в итоге он дал команду развернуть колонну вагнеровцев, когда с ним связался известный ему человек, и это был не президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Есть информация, и мы ее пробивали и получили подтверждение, что такая ситуация была. Когда Пригожин находился в Ростове, ему звонили все, включая звонки из Кремля. Он не брал трубки. Затем он развернул телефон к Девятому (Уткин — комбриг Вагнера) и сказал: «Смотри, кто звонит». Звонящий, видимо, был вбит в телефон у Евгения Викторовича. Трубку Пригожин взял, после этого пошла команда: «Возвращаемся». Колонны развернули назад. Кто был этот человек? И говорят, что это был не Лукашенко, — написала Кашеварова.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан созванивался с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда Вашингтон пытался доказать Москве свою непричастность к неудавшейся попытке мятежа Пригожина, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией.