Составлен список знаменитостей, резко осудивших «голую вечеринку» Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В списке знаменитостей, резко осудивших «голую вечеринку» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, оказался зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Кто еще выступил с критикой скандального мероприятия в российской столице в разгар СВО, а также о том, как проходит вторая часть вечеринки — в материале NEWS.ru.

Что сказал Милонов о «голой вечеринке» Ивлеевой

Вечеринка с полуобнаженными звездами шоу-бизнеса, которую устроила Анастасия Ивлеева, напоминает стадо обезьян, ограбившее магазины ювелирных изделий и нижнего белья, заявил NEWS.ru Виталий Милонов. По его мнению, это мероприятие является мерзким, гадким и худшим проявлением того, что может быть, учитывая стоящие перед Россией вызовы.

«У меня такое ощущение, что ста