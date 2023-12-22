Обыск в клубе, запрет артистов: чем кончится для Ивлеевой «голая вечеринка»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Ивлеева

Накануне вечером силовики заблокировали вход в клуб Mutabor в Москве, где должна была состояться вторая часть «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщал Telegram-канал Baza. При этом сами организаторы говорили, что мероприятие состоится. Чем кончится для Ивлеевой скандальное мероприятие в разгар СВО и как в Госдуме предложили поступать с участниками вечеринки — в материале NEWS.ru.

Что известно о действиях силовиков в клубе Mutabor

Telegram-канал SHOT писал, что сотрудники силовых структур, предположительно, проверяют заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Около клуба была замечена толпа желающих попасть на мероприятие, возле заведения дежурит скорая помощь.

Позже стало известно, что силовики покинули клуб Mutabor. По информации SHOT, организаторы начали запускать внутрь посетителей мероприятия. Начало вечеринки задержалось примерно на час.

По данным SHOT, сотрудники прокуратуры собрали необходимые им материалы и покинули заведение. В клубе на момент сообщения находилось около 30–40 посетителей. По словам гостей вечеринки, после резонанса в отношении первой части мероприятия, «приходить было страшновато».

По информации СМИ, билеты на продолжение вечеринки, куда могли попасть все желающие, продавались по цене от полутора тысяч рублей до одного миллиона. В последнем случае посетители могли рассчитывать на «ВИП-студию».

Как предложили поступить с участниками вечеринки Ивлеевой

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Соответствующее письмо парламентарий направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ, документ имеется в распоряжении NEWS.ru. Депутат назвал вечеринку «кощунственной» и подчеркнул, что она проходила «в сложное время».

По мнению Гусева, участники мероприятия продемонстрировали неподобающее поведение, притом, что многие из них являются «кумирами и образцом для подражания». Депутат отдельно указал, что подобным «вульгарным поведением» артисты встречают 2024 год, объявленный в России Годом семьи.

«Считаю, что такое поведение в нашем обществе, отстаивающем традиционные семейные ценности, является недопустимым. Предлагаю вам вырезать „героев“ вечеринки из эфира возглавляемого вами телеканала, включая новогодние и, тем более, рождественские передачи, убрать их из титров, а в случае отсутствия возможности удалить их представления — использовать замену изображения и голоса», — говорится в депутатском послании.

Как общественность отреагировала на «голую вечеринку» Ивлеевой

Авторы Telegram-канала «Два майора» заявили, что участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой нужно судить за дискредитацию России. По их мнению, поведение звездных гостей связано с тем, что они далеки от происходящего в зоне специальной военной операции на Украине. Авторы считают, что только общественное давление и лишение денег может повлиять на вседозволенность звезд.

Увиденное на кадрах с мероприятия авторы назвали «отдельным мерзким миром», который смотрит на публику свысока, преобразовывая при этом ненависть народа в прибыль. По мнению канала, звездам не приходится задумываться о том, как закрывать сборы для бойцов СВО, им не пишут подразделения с просьбами о помощи, поэтому «они себя ведут так и делают это публичным — потому что могут».

Кроме того, общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, писал Telegram-канал Baza. По его информации, в мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ. Общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО.

Темой мероприятия стало обнаженное тело, поэтому знаменитости могли не утруждать себя с выбором одежды. На пояснице у Ивлеевой заметили колье с бриллиантами и изумрудом, стоимость которого, по информации Baza, составляет 23 млн рублей. После этого телеведущую призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Поведение российских звезд, которые приняли участие в эпатажной вечеринке Анастасии Ивлеевой, отвратило от них общественность, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, гражданам нужно бойкотировать таких артистов и перестать платить им деньги за концерты и другие мероприятия, в которых те участвуют.

Парламентарий добавил, что, столкнувшись с жесткой критикой, звезды могут изменить свое поведение. Он также отметил, что подобное недопустимо в период, когда Россия проводит СВО.

Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине записали видео, на котором они коллективно поддержали инициативу общественников проверить Анастасию Ивлееву и «голую вечеринку», сообщал SHOT. Военные, участвующие в боевых действиях на Артемовском направлении, подчеркнули, что, пока звезды шоу-бизнеса развлекаются в московских клубах на развратных вечерниках, их товарищи гибнут на передовой.

Ночной клуб Mutabor в Москве могут закрыть после «голой вечеринки» со звездами, которую провела Анастасия Ивлеева, сообщал Telegram-канал Mash. Проверить заведение на предмет нарушений потребовали члены движения «Сорок сороков».

При этом звездам, которые присутствовали на вечеринке Ивлеевой, не грозит никакое наказание, заявлял NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Даже если в Сеть и попал нарушающий закон контент, то ответственность будет нести тот, кто его выложил, уточнил он.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — уточнил адвокат.

До этого были опубликованы фотографии с «голой вечеринки» со знаменитостями. В числе гостей Анастасии Ивлеевой были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Также были замечены малоизвестные рэп-исполнители, на которых из одежды был только носок.

Читайте также:

«Выстрел в ногу России»: что сказали власти и военные о вечеринке Ивлеевой

«Голые и несмешные». Есть ли покровители у скандальной вечеринки Ивлеевой?

«Всякая шваль куражится»: что пишут военкоры о «голой» вечеринке Ивлеевой