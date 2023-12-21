Ивлееву призвали проверить на налоги из-за украшения за 23 млн рублей Глава ФПБК попросил прокуратуру проверить Ивлееву на налоги с дорогих украшений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущую Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Telegram-канал Mash.

Общественник попросил проверить соответствие сведений о доходах Ивлеевой ее налогам, уплаченным в казну за период с 1 декабря 2020 года. Поводом стало видео, на котором Ивлеева демонстрирует украшение стоимостью в 23 млн рублей на пикантном месте.

Звезда «Орла и решки» не впервые показывает свою состоятельность. Так, в 2021 году Ивлеева потратила 7 млн рублей на вечеринку по случаю своего 30-летнего юбилея, пишет Mash.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность запрета мероприятий наподобие «голой» вечеринки, которую организовала Ивлеева, во время проведения СВО. Останина также попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить мероприятие, состоявшееся 20 декабря, на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).